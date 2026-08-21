Забраняват велосипедите в Комо след инцидент с кмета

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Кметът на италианския град Комо забрани движението на велосипеди по около 30 улици в историческия център, след като самият той беше блъснат от електрически велосипед. Ограничението влиза в сила през септември, съобщава Би Би Си.

Кметът Алесандро Рапинезе обяви, че велосипедистите ще трябва да слизат от велосипедите си и да ги бутат в определени участъци от стария град. По думите му мярката е необходима заради безопасността на пешеходците.

„Хората действат според собствения си опит. Знам какво е да те блъсне едно от тези чудовища", заяви Рапинезе пред италианската агенция ANSA.

Кметът разказа, че през юли е бил ударен от електрически велосипед, докато излизал от сградата на общината. Инцидентът е станал само дни след обсъждане на нови ограничения за движението в центъра.

„В този случай дори не стигнах до болницата. Бях блъснат от велосипед. Събрах информация и оттам дойде тази мярка", обясни той.

Велосипедистът, участвал в инцидента, не е идентифициран.

Ограниченията са част от по-голяма промяна

Забраната за каране на велосипеди е част от нов пакет правила за движение в Комо. Общината въвежда зона с ограничен трафик, известна като ZTL, с цел да ограничи натоварването в историческия център на града, който привлича все повече туристи.

Новите правила въвеждат и допълнителни ограничения за автомобилите и микробусите.

За някои превозни средства ще бъде необходим годишен пропуск, както и дневна такса от 3 евро за всяко влизане.

Доставките до магазини и ресторанти ще бъдат разрешени между 6:00 и 23:00 часа. Туристите, отседнали в хотели в центъра, ще могат да влизат с автомобил само ако хотелът разполага с паркинг.

Ограничението за велосипедите ще важи както за електрически, така и за обикновени велосипеди. Италианското законодателство за движение по пътищата не прави разграничение между двата вида в рамките на тази мярка.

Жителите протестират

Решението вече предизвика недоволство сред местните жители. В интернет е започнала петиция срещу забраната с искане тя да бъде отменена.

Ограниченията за електрически велосипеди и други индивидуални превозни средства не са прецедент в Европа. Подобни мерки са въведени и от други местни власти, включително във Великобритания.

В Комо обаче спорът тепърва започва – между аргументите за безопасност и желанието на местните жители да запазят свободното придвижване с велосипеди в историческия център.