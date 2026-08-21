Самолет с 8 души на борда се разби в Аляска, няма оцелели

Чартърен самолет с осем души на борда се разби край отдалечена радарна станция в Западна Аляска. Всички намирали се в машината са загинали, съобщи американската армия, цитирана от Асошиейтед прес.

Катастрофата е станала в района на летището на радарната станция „Кейп Нюенъм", на около 725 км западно от Анкъридж. Машината е била цивилен самолет, нает по договор, и е пътувала от Анкъридж към отдалечения обект. Според Федералната авиационна администрация самолетът е катастрофирал около 12,15 часа местно време, докато се е приближавал към летището, предава БТА.

На борда е имало двама пилоти и шестима пътници, съобщи Националният съвет по безопасност на транспорта на САЩ. Самолетът е бил двумоторен Cessna 441, експлоатиран от базираната в Анкъридж компания Security Aviation.

Радарната станция „Кейп Нюенъм" е част от мрежа от отдалечени обекти, които следят въздушното пространство над Аляска и районите по границите на САЩ. До нея няма нормален обществен достъп, а летището се използва основно за обслужване на съоръжението и транспортиране на персонал и доставки.

„Това е опустошителна загуба за нашето военно семейство и за общностите, на които служим", заяви генерал-лейтенант Робърт Дейвис, командир на американските сили в Аляска. Той изрази съболезнования на близките на загиналите и благодари на екипите, участвали в издирването и спасителната операция.

Причините за катастрофата все още не са установени. Разследването се води от Националния съвет по безопасност на транспорта и Федералната авиационна администрация.