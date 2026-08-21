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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23424557 www.24chasa.bg

Руски дронове удариха граничен пункт между Украйна и Молдова

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Дрон (Снимката е илюстративна)

Руски ударни дронове са поразили международния граничен пункт „Табаки" в Одеска област, на границата с Молдова, съобщи Държавната гранична служба на Украйна.

Атаката е извършена през нощта срещу 21 август с дронове тип „Шахед". При удара е повредена инфраструктурата на пункта, включително сгради и съоръжения. Възникналите пожари са били потушени от екипи на украинската Държавна служба за извънредни ситуации, предава БТА.

Движението на хора и автомобили през „Табаки" временно е преустановено, като транспортът се пренасочва към други гранични пунктове. Украинските власти са уведомили за атаката и молдовската страна.

Ударът е част от по-широка руска атака с дронове срещу южната част на Одеска област. През последните дни районът около украинско-молдовската граница неведнъж е бил засегнат от руски въздушни удари.

Само дни по-рано Молдова съобщи и за нарушение на въздушното й пространство от неизвестен летателен обект, който впоследствие се взривил край село Талмаза, близо до украинската граница.

Засега няма съобщения за пострадали при удара по граничния пункт „Табаки".

Дрон (Снимката е илюстративна)

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