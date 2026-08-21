Дуейн Дейвис посочил племенника си като убиеца на Тупак

Нови подробности излязоха по време на делото за убийството на Тупак Шакур в Лас Вегас. Съдебните заседатели чуха запис от полицейски разпит на обвиняемия Дуейн „Кийфи Ди" Дейвис от 2008 г., в който той посочва племенника си Орландо „Бейби Лейн" Андерсън като човека, произвел фаталните изстрели по рапъра,съобщи Си Ен Ен.

Дейвис е обвинен, че е организирал убийството на Шакур през септември 1996 г. Той признава пред разследващите, че е бил в белия „Кадилак", който се е приближил до автомобила на Тупак и шефа на Death Row Records Марион „Шъг" Найт.

По думите му Дейвис е предал оръжието на човек на задната седалка, след което Андерсън го е взел и е открил огън. Дейвис разказва, че при стрелбата са били произведени около шест изстрела.

Записът е ключов за прокуратурата, която твърди, че Дейвис е бил организаторът на нападението. Той обаче пледира невинен, а защитата настоява, че предишните му публични разкази са били преувеличени и не трябва да бъдат приемани като достоверни.

Интерес представлява и фактът, че разказът от полицейския запис до голяма степен съвпада с версията, описана от Дейвис в мемоарите му от 2019 г., макар между двете версии да има съществени разлики за това как оръжието е попаднало на задната седалка и как е започнала стрелбата.

Делото продължава в Лас Вегас, близо 30 години след убийството на 25-годишния Тупак Шакур. Дейвис е единственият човек, обвинен за убийството му.