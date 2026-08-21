Джей Ди Ванс: Икономическият натиск е най-ефективният ни инструмент срещу Иран

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САЩ са навлезли в „нова фаза" на конфронтацията с Иран, като икономическият натиск вече е основният инструмент на Вашингтон. Това заяви вицепрезидентът Джей Ди Ванс в интервю за „The Clay Travis & Buck Sexton Show".

„Най-ефективният инструмент, с който разполагаме, е икономическият натиск", заяви Ванс и добави, че САЩ ще продължат да го засилват.

По думите му стратегията представлява „деликатен танц", тъй като Иран също може да се опита да окаже икономически натиск върху САЩ. Ванс обаче подчерта, че през последните седмици Техеран е понесъл значително по-голям натиск.

Ормуз остава ключов

Ванс посочи Ормузкия проток като основен източник на влияние на Иран върху световните енергийни пазари. Той заяви, че американските военни са помогнали за извеждането на значителни количества петрол и газ през протока, което е допринесло за спад на цените на горивата в САЩ.

Корабоплаването обаче остава силно ограничено. По данни на Kpler в понеделник през Ормуз са преминали 10 кораба, а в неделя – само два. Преди конфликта средният дневен трафик е бил около 130 кораба.

Ванс заяви още, че Иран е бил наказан заради обстрела на търговски кораби и че Вашингтон ще гарантира, че подобни действия няма да продължат.

Бесент: Натискът може да предотврати нова война

Министърът на финансите Скот Бесент заяви пред CNBC, че максималният икономически натиск може да намали вероятността от подновяване на мащабни военни действия срещу Иран.

„Ако прилагаме максимален икономически натиск, вероятно няма да има ново мащабно военно възобновяване", каза той.

Бесент предупреди държавите и компаниите, които продължават да търгуват с Иран, че ще се сблъскат с американски санкции. Мерките ще обхващат финансови операции, покупки на ирански петрол и морски доставки.

Той определи стратегията на Вашингтон като комбинация от морска блокада и „най-тежките санкции в историята" и заяви, че целта е да бъде срината икономиката на Иран.

Бесент ще представи конкретните нови санкционни мерки на пресконференция в понеделник, 24 август.

На този фон администрацията на президента Доналд Тръмп залага на икономическия натиск като начин да принуди Техеран да промени поведението си, без да се стига до нова мащабна военна операция. Основният риск за Вашингтон остава възможността Иран да отговори чрез допълнително ограничаване на корабоплаването и енергийните доставки през Ормузкия проток.