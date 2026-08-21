Нов вот в ООН за наследника на Гутериш, 8 кандидати се борят за поста

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Надпреварата за наследник на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш навлиза в нов етап с второ неофициално гласуване днес, предаде ДПА.

По информация на дипломатически източници Съветът за сигурност ще се събере около 14,00 часа по Гринуич за тайно и необвързващо гласуване. Очаква се да последват още подобни вотове, чрез които постепенно да бъде стеснен кръгът на претендентите, предава БТА.

Кандидатът трябва да получи подкрепата на най-малко 9 от 15-те членове на Съвета за сигурност. Петте постоянни членки – САЩ, Русия, Китай, Великобритания и Франция – обаче разполагат с право на вето и могат да блокират всеки кандидат.

След приключването на процедурата Съветът за сигурност ще предложи кандидат за поста, а окончателното назначаване ще бъде извършено от Общото събрание на ООН. Вотът в Събранието обикновено е формалност, ако бъде постигнато предварително съгласие в Съвета.

Мандатът на 76-годишния Антонио Гутериш изтича на 31 декември 2026 г. Португалският дипломат е генерален секретар на ООН от 2017 г., а през 2021 г. беше преизбран за втори петгодишен мандат.

В надпреварата участват осем кандидати. Според дипломатически източници първото място в първия неофициален вот е заела костариканската дипломатка Ребека Гринспан.

Сред останалите претенденти са генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси от Аржентина, бившият сенегалски президент Маки Сал, постоянната представителка на Гаяна в ООН Каролин Родригес-Биркет и бившата председателка на Общото събрание на ООН Мария Фернанда Еспиноса от Еквадор.

За поста се борят още бившата президентка на Чили Мишел Бачелет, угандийският политик и дипломат Олара Отуну и еквадорската дипломатка Ивон Баки.

Изборът на следващия генерален секретар се очаква да бъде особено важен за организацията на фона на продължаващите международни конфликти и засилващото се напрежение между големите световни сили. Неформалните гласувания ще покажат кои кандидати могат да съберат достатъчно широка подкрепа, но не изключват промени в позициите на държавите в следващите етапи.