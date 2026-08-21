Излекуваха питон от рак (Видео, снимки)

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Змия, която е била на косъм от смъртта поради тумор, е спасена благодарение на новаторско лечение.Първоначално то било предназначено за хора.

Питонът бил опериран за злокачествен фибросарком, когато туморът се появил отново и започнал да разяжда челюстната кост на влечугото. Името му е „Джоди Фостър" и е с дължина 15 фута (около 4,5 метра) и живее в зоопарка в Честър. A python with a tumor in its jaw has received pioneering human cancer therapy in a "world-first" course of treatment 🐍



Jodie Foster, named after the Hollywood actress, was given a mix of electrochemotherapy and surgery by Chester Zoo and University of Liverpool experts.



She's… pic.twitter.com/vQ6q06QqRy — Hits Radio News (@HitsRadioNews) August 21, 2026

"Когато туморът се появи отново и започна да унищожава част от челюстната ѝ кост, разбрахме, че само още една операция вероятно няма да бъде достатъчна. Бяхме изправени пред възможността да я загубим, тъй като туморът ѝ затрудняваше все повече храненето", обяснява Иън Ашпол, ветеринарният лекар в зоопарка, който е проведл лечението.

Заедно с онколозите от Университета в Ливърпул, гледачите в зоопарка решават да лекуват Джоди с електрохимиотерапия.

Според г-н Ашпол това е първият случай, в който тази терапия се прилага при змия. Fangs a lot! Sick snake called Jodie Foster given human cancer therapy https://t.co/BcYL2msFNa — Daily Mail (@DailyMail) August 20, 2026

Хосе Алварес Пикорнел от катедрата по клинична наука за малки животни към университета добави, че това е нововъзникващо лечение за животни.

При импровизирана процедура Джоди е била упоена в собствения си волиер, преди да бъде пренесена във ветеринарния център на зоопарка.

Ашпол споделя, че питонът е толкова голям, че трябвало да съединят две операционни маси.

След това той отстранил туморната маса и част от засегнатата челюстна кост на Джоди, след което ѝ била приложена електрохимиотерапия за унищожаване на евентуално останали ракови клетки, пише Sky News.

Лечението съчетава противораковия лекарствен препарат блеомицин с поредица от внимателно контролирани електрически импулси, подавани директно към мястото на тумора. 🔴 Python at Chester Zoo First Snake to Receive Electrochemotherapy for Cancer



A 50kg reticulated python named Jodie Foster, 23 years old, underwent electrochemotherapy at Chester Zoo after a fibrosarcoma in her jaw returned and began invading her jawbone following surgical… pic.twitter.com/eQPnSB30Vv — NewsTongue (@NewsTongueX) August 21, 2026

Импулсите временно правят раковите клетки по-пропускливи, което позволява на лекарството да проникне по-ефективно, и благодарение на това могат да се използват по-ниски дози химиотерапия - често в рамките на една-единствена процедура.