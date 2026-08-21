Излекуваха питон от рак (Видео, снимки)

Змия, която е била на косъм от смъртта поради тумор, е спасена благодарение на новаторско лечение.Първоначално то било предназначено за хора.
Питонът бил опериран за злокачествен фибросарком, когато туморът се появил отново и започнал да разяжда челюстната кост на влечугото. Името му е „Джоди Фостър" и е с дължина 15 фута (около 4,5 метра) и живее в зоопарка в Честър.
"Когато туморът се появи отново и започна да унищожава част от челюстната ѝ кост, разбрахме, че само още една операция вероятно няма да бъде достатъчна. Бяхме изправени пред възможността да я загубим, тъй като туморът ѝ затрудняваше все повече храненето", обяснява Иън Ашпол, ветеринарният лекар в зоопарка, който е проведл лечението.
Заедно с онколозите от Университета в Ливърпул, гледачите в зоопарка решават да лекуват Джоди с електрохимиотерапия.
Според г-н Ашпол това е първият случай, в който тази терапия се прилага при змия.
Хосе Алварес Пикорнел от катедрата по клинична наука за малки животни към университета добави, че това е нововъзникващо лечение за животни.
При импровизирана процедура Джоди е била упоена в собствения си волиер, преди да бъде пренесена във ветеринарния център на зоопарка.
Ашпол споделя, че питонът е толкова голям, че трябвало да съединят две операционни маси.
След това той отстранил туморната маса и част от засегнатата челюстна кост на Джоди, след което ѝ била приложена електрохимиотерапия за унищожаване на евентуално останали ракови клетки, пише Sky News.
Лечението съчетава противораковия лекарствен препарат блеомицин с поредица от внимателно контролирани електрически импулси, подавани директно към мястото на тумора.
Импулсите временно правят раковите клетки по-пропускливи, което позволява на лекарството да проникне по-ефективно, и благодарение на това могат да се използват по-ниски дози химиотерапия - често в рамките на една-единствена процедура.