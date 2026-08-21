Повечето швейцарци не искат по-строго тълкуване на неутралитета на страната

Мнозинството от швейцарските избиратели не подкрепят идеята за по-строго тълкуване на неутралитета на страната, което би могло да ограничи възможностите й за сътрудничество с НАТО и за налагане на икономически санкции, показва ново социологическо проучване, цитирано от Ройтерс.

Според изследването на агенция GFS Bern, направено по поръчка на Швейцарското радио и телевизия, 54% от анкетираните са против вписването на по-строго определение на неутралитета в конституцията. Подкрепа за предложението заявяват 42%, предава БТА.

Това е второто допитване по темата в рамките на седмицата и резултатите отново показват, че конституционната промяна трудно би събрала необходимата подкрепа на предстоящия референдум на 27 септември.

Инициативата е подкрепена от дясната Швейцарска народна партия, която настоява за по-строго придържане към традиционния неутралитет на страната. Според привържениците на предложението Швейцария трябва да запази максимална дистанция от военни конфликти и международни съюзи.

Правителството в Берн обаче се противопоставя на промяната. Външният министър Иняцио Касис предупреди, че прекалено строгото тълкуване на неутралитета може да изолира Швейцария и да отслаби сигурността й, както и да създаде проблеми в отношенията със съседните държави.

„Неутралитетът е отличителна черта на Швейцария, но той не трябва да бъде тълкуван толкова строго, че правителството и парламентът да не могат да решават как да го прилагат", заяви Касис.

Дебатът за швейцарския неутралитет се засили след началото на руската инвазия в Украйна. Берн се присъедини към редица санкции на Европейския съюз срещу Москва, което предизвика вътрешни спорове докъде може да стига традиционната политика на неутралитет, без да се превръща в пречка за външната и сигурностната политика на страната.