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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23424982 www.24chasa.bg

88 мигранти откриха на две лодки край остров Крит

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Остров Крит Снимка: Радко Паунов

Поредна група мигранти беше открита рано тази сутрин в морето край гръцкия остров Крит. Общо 88 души са били засечени на две лодки в района на малкия остров Гавдос, южно от Крит, съобщи телевизия „Скай".

Лодките са били забелязани с дрон на европейската гранична агенция „Фронтекс". След това е била организирана спасителна операция под ръководството на Единния център за координация на издирването и спасяването, съобщава БТА.

Мигрантите са били безопасно транспортирани до пристанището Палеохора с плавателен съд на „Фронтекс". По време на операцията метеорологичните условия в района са били добри.

Случаят е поредният знак за засиления миграционен натиск по маршрута от либийските брегове към Крит и Гавдос.

Потокът от мигранти по този маршрут не стихва. Само до обед в сряда миналата седмица при пет отделни случая край Крит и Гавдос бяха открити 240 души, съобщи „Евронюз Гърция".

Гръцките власти и европейската гранична агенция засилиха наблюдението в района заради увеличения брой лодки, тръгващи от Северна Африка към южните гръцки острови.

Остров Крит

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