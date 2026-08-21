Оръжия и униформи на сръбската полиция откриха край масов гроб в Косово

Десетки оръжия от различен калибър, боеприпаси и униформи с инициали на сръбската полиция и армия са открити край наскоро установен масов гроб в Косово, съобщи албанската редакция на „Радио Свободна Европа".

Арсеналът е намерен при разкопки на 12 различни места около село Калудър е Вогъл и други населени места в района на северната косовска община Зубин поток. За откритието съобщи косовският министър на вътрешните работи Джелял Свечля.

По думите му е започнало допълнително разследване, което трябва да установи произхода и предназначението на оръжията, както и дали има връзка между намерения арсенал и масовия гроб, предава БТА.

Разкопките край Калудър е Вогъл започнаха в началото на август след близо две години разследване за съдбата на 23 души, изчезнали от района през април 1999 г. по време на войната в Косово.

В сряда косовските власти съобщиха, че от масовия гроб са били ексхумирани човешки останки, принадлежащи на най-малко 23 души. В рамките на разследването досега са задържани трима заподозрени за военни престъпления срещу цивилното население.

„Откриването на тези масови гробове за пореден път подчертава мащаба на престъпленията, извършени по време на войната в Косово", заяви Свечля. Той посочи, че северната част на страната е била използвана не само като място на тежки престъпления срещу цивилни, но и за укриване на тела.

Косовските власти продължават разкопките и на други посочени по време на разследването места, където се предполага, че могат да бъдат открити човешки останки.

Засега няма официално заключение, че откритите оръжия и униформи са свързани с масовия гроб. Именно това е сред въпросите, които трябва да изясни започналото допълнително разследване.