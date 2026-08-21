Опозицията изпреварва Ердоган с голяма разлика при евентуален балотаж в Турция

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Трима водещи представители на турската опозиция биха победили президента Реджеп Ердоган на евентуален балотаж на президентски избори, показва ново социологическо проучване на „Гюндемар Рисърч" (Gündemar Research), цитирано от „Търкиш Минит".

Най-голяма преднина има кметът на Анкара Мансур Яваш, който би получил 60,17% от гласовете срещу 39,83% за Ердоган, предава БТА.

При евентуален сблъсък между лидера на опозиционната „Нова партия" Йозгюр Йозел и настоящия президент резултатът би бил 58,73% срещу 39,83% в полза на Йозел.

Отстраненият кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, който в момента е в затвора, също би победил Ердоган – с 57,47% срещу 42,53%.

Проучването е проведено в края на юли сред 2300 души в 60 от общо 81 окръга на Турция. От „Гюндемар" посочват допустима грешка от 2,04 процентни пункта и предупреждават, че резултатите могат да се променят значително в зависимост от кандидатите, предизборните кампании и политическите съюзи.

Допитването идва на фона на сериозни промени в турската опозиция. В края на юли Йозел и още 90 депутати от Народнорепубликанската партия (НРП) обявиха отцепването си след месеци на напрежение и създадоха ново политическо движение, наречено „Нова партия". Имамоглу е изразил подкрепа за инициативата, докато Яваш е останал в НРП.

Следващите редовни президентски и парламентарни избори в Турция са насрочени за 2028 г. Според действащата конституция Ердоган няма право да се кандидатира за нов мандат, освен ако не бъдат свикани предсрочни избори. Възможност за нова кандидатура би могла да се появи и при приемането на нова конституция – идея, по която управляващите вече работят.

Резултатите са показателни, но засега остават само моментна снимка на обществените нагласи, тъй като до редовния вот през 2028 г. политическата ситуация в Турция може да се промени съществено.