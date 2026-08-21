КМГ: Китай разреши двугодишен търговски тест на сателитни услуги за интернет на нещата от частна компания

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Китайското Министерство на промишлеността и информационните технологии одобри двугодишно търговско изпитване на услуги за сателитен интернет на нещата (IoT), предлагани от Zhejiang Geespace Technology Co., Ltd. Това е поредната стъпка към отварянето на сектора за частни компании.

В рамките на двугодишния тест Geespace ще предоставя широколентови по обхват, нискоенергийни и надеждни комуникационни услуги в рамките на интернет на нещата. Те ще позволяват непрекъснато събиране на интелигентни данни и дистанционно взаимодействие в сфери като интелигентния транспорт, морския риболов, енергетиката и управлението на водните ресурси.

Сателитният интернет на нещата използва сателитни мрежи за свързване на устройства и превозни средства – включително терминали за данни, носими устройства, автомобили, кораби и самолети – особено в райони с ограничено покритие на наземните мрежи.

Последното одобрение идва на фона на усилията на Китай да разшири търговското приложение на сателитните комуникации и да развие частния космически сектор.

Търговските изпитвания на сателитни услуги за интернет на нещата започнаха през ноември 2025 г. През май тази година Beijing Guodian Gaoke Technology Co., Ltd. получи разрешение да проведе двугодишно търговско изпитване.

Очаква се търговските тестове да помогнат на сателитните услуги за интернет на нещата да постигнат икономии от мащаба и да насърчат по-координираното развитие на индустрията, посочват от министерството.

В продължение на години основните лицензи в сектора на сателитните комуникации бяха до голяма степен притежание на големи държавни компании, докато частните фирми се фокусираха предимно върху производството на сателити, услугите по изстрелване и приложенията надолу по веригата.

Стратегия, публикувана от Държавния съвет на Китай през ноември 2025 г., обаче предвижда равнопоставено третиране на проектите с частни инвестиции при лицензирането на честоти и одобряването на изстрелвания в областта на търговската космонавтика.

Според Министерството на промишлеността и информационните технологии Китай ще продължи да оптимизира достъпа до пазара на сателитни комуникации и ще засили регулацията и сигурността по цялата индустриална верига, за да насърчи развитието на сектора.