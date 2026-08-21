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КМГ: През тази година Китай е отделил 12,4 трилиона юана за образование, здравеопазване и социална защита

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

През 2026 г. в държавния бюджет на Китай са предвидени 12,4 трилиона юана за образование, социално осигуряване, здравеопазване, жилищно настаняване и други сфери, свързани с благосъстоянието на населението. Това представлява увеличение от 5,4% спрямо предходната година и е с 1 процентен пункт над ръста на разходите по общия публичен бюджет на страната, съобщи на пресконференция днес представител на Министерството на финансите.

Той посочи, че се очаква през цялата година над 44 милиона души да получат основни социални помощи, включително гарантиран минимален доход и помощи за издръжка на лица в крайно тежко положение.

Тази година са предвидени и специални средства за безплатна ваксинация срещу грип на определени групи, включително лица на 65 и повече години в селските райони.

Над 25 милиона малолетни и техните семейства вече са получили помощите за отглеждане на деца за 2026 г.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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