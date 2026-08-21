КМГ: Китай се превръща в притегателен център за стоки от цял свят

През първите седем месеца вносът в Китай продължава да нараства с по-бързи темпове от износа. Все повече качествени селскостопански продукти, потребителски стоки и промишлени изделия от цял свят навлизат на местния пазар.

Китай е вторият по големина пазар за внос в света и за 17-а поредна година заема тази позиция. В момента страната прилага политика на нулеви мита спрямо 63 държави. През първата половина на годината обемът на вноса за първи път надхвърли 10 трилиона юана, което представлява увеличение от 22,1% на годишна база. Стоки от над 150 държави успешно са навлезли на китайския пазар.

Говорителят на Министерството на търговията Хъ Ядун заяви днес, че мерките за активно разширяване на вноса дават резултат. По думите му Китай постепенно разширява отварянето на пазара както по собствена инициатива, така и едностранно, което допринася за освобождаването на потенциала за внос.