КМГ: През първите седем месеца търговията между Китай и останалите икономики от АТИС надхвърли 18 трлн. юана

През първите седем месеца на годината общият обем на вноса и износа между Китай и останалите икономики от АТИС е достигнал 18,03 трилиона юана, което е увеличение от 21% спрямо същия период на миналата година, бе посочено по време на Диалога между митническите служби и бизнеса на АТИС за 2026 г.

В момента икономиките от Азиатско-тихоокеанския регион формират над 60% от световната, а общият им търговски обем е близо до половината от глобалния. През първите седем месеца на годината ръстът на търговията между Китай и останалите икономики от АТИС е по-висок от общия темп на растеж на китайската търговия със стоки за същия период, което показва огромния потенциал за регионално икономическо сътрудничество.