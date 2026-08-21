Хари може да плати милиони лири за съдебните разноски по делото срещу „Дейли мейл"

Принц Хари ще разбере днес каква сума трябва да плати за съдебните разноски на издателя на „Дейли мейл", след като загуби делото за нарушаване на личното пространство, предаде Ройтерс.

Съдия Матю Никлин от Висшия съд в Лондон отхвърли миналия месец иска, заведен от Хари, певеца Елтън Джон и още петима британски личности срещу издателя на „Дейли мейл" „Асошиейтед нюзпейпърс". Те твърдяха, че изданията са използвали незаконни методи за събиране на информация, включително подслушване на телефони.

„Асошиейтед нюзпейпърс" определи решението като голяма победа за издателя, журналистите му и свободата на печата. Хари, който е на 41 години, от своя страна го нарече „пълно и очевидно прикриване" на случая, предава БТА.

Съдия Никлин ще се произнесе колко трябва временно да платят ищците за разноските на издателя, както и дали ще трябва да покрият и вече натрупаната сума. Решението ще бъде предоставено писмено, без страните да присъстват в съдебната зала.

Сметката на „Асошиейтед нюзпейпърс" вече е достигнала 34,5 млн. британски лири (45,8 млн. долара), стана ясно на заседание през юли. Застрахователното покритие на Хари и останалите ищци е за 16 млн. лири.

Издателят е поискал междинно плащане от 10 млн. лири, докато Хари и останалите шестима ищци са предложили да платят 8 млн. лири.

Адвокатът на издателя Антъни Уайт заяви, че ищците са отправили сериозни и широкообхватни обвинения без достатъчно доказателства, което е допринесло за увеличаването на разходите по делото. Защитникът на ищците Никълъс Бейкън определи сметката от 34,5 млн. лири като „смайваща" и посочи, че тя значително надхвърля предварително договорения бюджет.

След 11-седмичен процес съдия Никлин отхвърли исковете, като посочи, че ищците е трябвало да докажат, че информацията за тях е била придобита по незаконен начин. Според него те не са успели да направят това, а само подозрението не е достатъчно.

Все още не е ясно дали Хари и останалите ищци ще обжалват решението.

Хари и съпругата му Меган се отказаха от официалните си кралски задължения през 2020 г. и се преместиха в САЩ. Двамата не изпълняват официални функции и не получават публично финансиране, припомня Ройтерс.