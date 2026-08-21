ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ето го бившия полицай, обвинен за разчленения труп...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23425078 www.24chasa.bg

Хари може да плати милиони лири за съдебните разноски по делото срещу „Дейли мейл"

708
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Принц Хари Снимка: СНИМКА: ИНСТАГРАМ/SUSSEXROYAL

Принц Хари ще разбере днес каква сума трябва да плати за съдебните разноски на издателя на „Дейли мейл", след като загуби делото за нарушаване на личното пространство, предаде Ройтерс.

Съдия Матю Никлин от Висшия съд в Лондон отхвърли миналия месец иска, заведен от Хари, певеца Елтън Джон и още петима британски личности срещу издателя на „Дейли мейл" „Асошиейтед нюзпейпърс". Те твърдяха, че изданията са използвали незаконни методи за събиране на информация, включително подслушване на телефони.

„Асошиейтед нюзпейпърс" определи решението като голяма победа за издателя, журналистите му и свободата на печата. Хари, който е на 41 години, от своя страна го нарече „пълно и очевидно прикриване" на случая, предава БТА.

Съдия Никлин ще се произнесе колко трябва временно да платят ищците за разноските на издателя, както и дали ще трябва да покрият и вече натрупаната сума. Решението ще бъде предоставено писмено, без страните да присъстват в съдебната зала.

Сметката на „Асошиейтед нюзпейпърс" вече е достигнала 34,5 млн. британски лири (45,8 млн. долара), стана ясно на заседание през юли. Застрахователното покритие на Хари и останалите ищци е за 16 млн. лири.

Издателят е поискал междинно плащане от 10 млн. лири, докато Хари и останалите шестима ищци са предложили да платят 8 млн. лири.

Адвокатът на издателя Антъни Уайт заяви, че ищците са отправили сериозни и широкообхватни обвинения без достатъчно доказателства, което е допринесло за увеличаването на разходите по делото. Защитникът на ищците Никълъс Бейкън определи сметката от 34,5 млн. лири като „смайваща" и посочи, че тя значително надхвърля предварително договорения бюджет.

След 11-седмичен процес съдия Никлин отхвърли исковете, като посочи, че ищците е трябвало да докажат, че информацията за тях е била придобита по незаконен начин. Според него те не са успели да направят това, а само подозрението не е достатъчно.

Все още не е ясно дали Хари и останалите ищци ще обжалват решението.

Хари и съпругата му Меган се отказаха от официалните си кралски задължения през 2020 г. и се преместиха в САЩ. Двамата не изпълняват официални функции и не получават публично финансиране, припомня Ройтерс.

Принц Хари

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Василена Киара Димитрова: Всяка зависимост трябва да се обгрижва цял живот (Видео)