Турски електрически локомотив тръгва по линиите в Европа

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Първият електрически локомотив, проектиран и произведен в Турция получи официален сертификат от Европейският съюз за те за оперативна съвместимост (TSI). Новината съобщи сайтът „Хюриет дейли нюз".

Сертификатът от ЕС потвърждава, че локомотивът Е5000 на турската държавна компания за железопътни транспортни средства и системи „ТЮРАСАШ" (TÜRASAŞ) отговаря на европейските и международните стандарти за железопътни превози.

В рамките на първия етап от програмата за Е5000 Турция планира да произведе общо 95 локомотива от този тип, като до момента 30 от тях вече са излезли от завода в Ескишехир.

Турският министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу подчерта, че локомотивът е преминал през редица тестове в реална среда. Бил е разгледан и процесът на производството му в завода в турския град Ескишехир.

Министърът смята, че турският локомотив отговаря на стандартите на ЕС и вече ще може да се продава както в ЕС, така и по целия свят, предава БТА.