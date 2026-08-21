Река Дунав разкри останките на двама войници от Вермахта и мотоциклет

Останките на двама войници от Вермахта и мотоциклет от Втората световна война били открити в река Дунав в Будапеща. Експерти се опитват да ги идентифицират по техните военни идентификационни табелки.

Необичайно ниското ниво на водите на река Дунав в Будапеща разкри реликви, които са останали скрити на дъното на реката в продължение на повече от 80 години. Сред находките е и военен мотоциклет DKW, заровен в калта.

Военните отличителни знаци са били предназначени за идентифициране на загиналите войници. Всеки от тях е носил уникален номер и е можел да бъде счупен на две части след смъртта на войника. Едната половина е оставала при тялото, а другата е била изпращана до съответните власти, за да бъде регистрирана смъртта и да бъдат уведомени близките.

„Ако войник загине, неговите другари чупят идентификационната пластина. Горната част с двете дупки остава при войника, а другарите му вземат долната част и я изпращат в централния офис", обяснява Норберт Хамбух, управител на немското военно гробище в Будаорш.

Но намирането на идентификационна табелка до човешки останки не установява автоматично самоличността на лицето. Мястото, на което точно е открита табелката, може да даде важна информация.

„Ако идентификационна табелка бъде открита на нивото на гърдите, вероятно принадлежи на загиналия войник, тъй като той би я носил около врата си. Идентификационна табелка на нивото на бедрата по-скоро показва, че е била в джоба на панталона и че загиналият войник я е взел от друг загинал другар, за да я върне на неговата част", обясни пред „Евронюз" Даян Темпел-Борнет от „Фолксбунд".

След Втората световна война голям брой войници било обявени за изчезнали, което оставило семействата им в несигурност дали са загинали или са оцелели. Двамата мъже, чиито останки лежали неоткрити в Дунава, са сред тях.

В момента „Фолксбунд" работи съвместно с унгарския си партньор за установяване на самоличността им. Очаква се по-късно през тази година останките да бъдат погребани във военното гробище в Будаорс в покрайнините на Будапеща.

Една от идентификационните табелки, извадени от река Дунав, е принадлежала на войник от Вермахта, а другата е била издадена на член на Вафен-СС. Разследващите трябва да установят дали табелките действително са принадлежали на двамата мъже, чиито останки бяха извадени. Всяка предварителна идентификация, извършена от „Фолксбунд", трябва след това да бъде официално потвърдена от Федералния архив на Германия.

Откритието се случва в момент, когато от необичайно ниските води на Дунава се появяват и други останки от Втората световна война.

Една друга находка също е много интересна - военен мотоциклет DKW, който е бил заровен в калта повече от 80 години.

„Тук имаше много останки – превозни средства от последната фаза на войната в Будапеща. Всички тези останки бяха изтласкани тук веднага след войната, а едва по-късно върху тях бяха натрупани тези камъни", обяснява Норберт Хамбух.

Битката за Будапеща е продължила 102 дни през 1944 и 1945 г. В нея са загинали десетки хиляди войници и цивилни. Очаква се мотоциклетът, изваден от реката, в крайна сметка да стане част от изложба, посветена на тези сражения.

„Разполагаме с обширна колекция от оборудване от Втората световна война", казва Имре Ковач, представител на „Фолксбунд" в Унгария.

Той описва извадения мотоциклет DKW като „експонат" за изложба в Института и музея по военна история, унгарския партньор на „Фолксбунд". Мотоциклетът вече е почистен и се очаква да бъде изложен там.

Междувременно останките на войниците са били транспортирани до обектите на „Фолксбунд" в Будаорс.

„Костите са събрани и откарани в депото, тоест в най-голямото военно гробище на „Фолксбунд" в Унгария - Будаорс. Там те се почистват, регистрират антропологично, документират и през есента, през октомври, ще бъдат погребани заедно с останалите войници, открити през тази година", казва Хамбух.

Но работата по откриването и идентифицирането на безследно изчезналите по време Втората световна война далеч не е приключила.

„Само на територията на бившия СССР все още се считат за изчезнали около два милиона войници от Втората световна война. За Унгария загубите се оценяват на около 54 000. От 1992 г. насам сме ексхумирали и препогребали 29 956 загинали в Унгария", казва Темпел-Борнет.

Повече от осем десетилетия след смъртта им двамата мъже, извадени от река Дунав, най-накрая може би ще получат гроб, на който вероятно ще бъдат изписани имената им.

За „Фолксбунд" и унгарския Институт и музей по военна история идентифицирането и повторното погребване на загиналите е също част от по-широката им дейност, насочена към паметта и помирението.