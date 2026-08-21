Руски дрон уби две жени при удари в Харковска област

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Двама са загинали при руска атака с дронове в източната украинска Харковска област, съобщиха властите, цитирани от ДПА и БТА.

Шест безпилотни летателни апарата са атакували село на границата с Русиябити . Убити са две жени на 66-и 73-годишна възраст, а други двама са ранени, според военния областен управител на Харковска област Олег Синегубов в Телеграм.

Пет къщи са се подпалили, три са разрушени, а много други са пострадали.

Областта е обект на масирани руски обстрели от началото на войната, която продължава вече четири и половина години.

Нападението бе извършено ден след масирани удари по Киев, отнели живота на 15 души. Украинският президент Володимир Зеленски отново призова западните партньори да предоставят ракети "Пейтриът" за неутрализиране на заплахата от удари с балистични ракети.

В отговор Украйна атакува различни цели в Русия със стотици дронове. Руската противовъздушна отбрана докладва за свалени 325 украински безпилотни апарата.

Няколко летища в руската столица спряха да обслужват временно полети заради обявена в Москва въздушна тревога.

Украинските въоръжени сили нанесоха през нощта удар по руска петролна рафинерия в град Перм, на повече от 1600 км от украинската граница. Володимир Зеленски съобщи и за удар по военновъздушната база "Мариновка" във Волгоградска област, предаде Ройтерс.

През последните месеци Киев засили атаките срещу руски петролни съоръжения, целящи да навредят на военната икономика на Москва. Кампанията предизвика криза с горивата в Русия, като бензиностанциите често остават без гориво или ограничават доставките.

По-рано през седмицата руският президент Владимир Путин призна проблемите и щетите, причинени от украинските удари.

Той обаче заяви, че ситуацията остава под контрол.

Междувременно руските власти съобщиха, че са арестували осем души, които планирали атаки с дронове срещу промишлено предприятие, и чужд гражданин, който оглеждал държавни учреждения и стратегическа инфраструктура.

Според изнесените от руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) данни първата група от осем души е заловена с 35 дрона с експлозиви, внесени контрабандно от ЕС, които планирали да атакуват стратегическо отбранително предприятие в Московска област, посочи ТАСС.

ФСБ пък съобщи, че е задържала чужд гражданин в северозападната Мурманска област, откъдето той смятал да влезе в Норвегия, предаде РИА Новости. Според ФСБ той е наблюдавал движението на влакови композиции, превозващи нефтопродукти, на една от московските гари, а също и държавни учреждения, посочи РИА.

Според държавните осведомителни агенции, всички задържани са работели за украинските специални служби.

Киев не е коментирал.