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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23425391 www.24chasa.bg

Зеленски забрани с президентски указ анимационния филм „Маша и Мечокът" в Украйна

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Володимир Зеленски. СНИМКА: Личен профил във фейсбук.

Володимир Зеленски  подписа четири указа за прилагане на решението на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна (СНСО) относно санкции срещу предприятия от руския военно-промишлен комплекс, компании, свързани с „Русал", и анимационния сериал „Маша и Мечокът".

Ограниченията заради мултфилма са насочени към студиото Animaccord, което създаде сериала, и петима руски граждани, включително основателя и изпълнителния директор на студиото, както и сценариста, съавтора/съпродуцента и носителя на авторските права върху анимационния филм.

СНСО заяви, че „Маша и Мечокът" разпространява проруски наративи, прикрити като детско съдържание, представлявайки заплаха за националната сигурност на Украйна.

Маша и Мечокът
Маша и Мечокът

Претенции срещу анимационния филм „Маша и мечката" възникнаха и в други страни. През юли група британски политици написаха отворено писмо до министъра на културата на страната, с искане сериалът да бъде премахнат от стрийминг услугите и обясниха, че представлява пропаганда и „не е много фина".

Естонският външен министър Маргус Цахкна нарече анимационния сериал „част от меката сила на Кремъл, впръскващ прокремълски, милитаристични образи в детските забавления, като същевременно нормализира руската агресия и имперските амбиции".

Володимир Зеленски. СНИМКА: Личен профил във фейсбук.
Маша и Мечокът

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