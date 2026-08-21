Измами с евросредства разтърсват гръцкото земеделие

Гръцки фермери са заявили европейски субсидии за десетки хиляди повече селскостопански животни през 2024 г., отколкото могат да бъдат отчетени в официалните регистри на страната. Това показва анализ на правителствени данни.

Разкритието може да разшири още повече обхвата на разрастващия се скандал с европейските земеделски субсидии в Гърция, съобщава "Политико".

Анализът показва несъответствия между данните на гръцката статистическа служба ELSTAT, според които националното стадо говеда намалява, и информацията на гръцкото земеделско министерство за животните, за които са изплащани субсидии.

Поредицата от скандали в земеделския сектор принуди правителството в Атина да обещае реформи и засилване на контрола върху разпределянето на средствата.

„Гръцкото животновъдство отваря нова страница", заяви през юни министърът на земеделието Маргаритис Шинас. По думите му страната изпълнява ангажиментите си към ЕС и навлиза в нова ера за земеделския сектор, основана на правила, прозрачност и надеждност.

Данните обаче показват, че на правителството все още му предстои работа, преди да разполага с достатъчно надеждна информация, за да овладее проблема.

Според данните на земеделското министерство през 2024 г. гръцките власти са изплатили европейски субсидии за около 260 000 млекодайни крави. Цифрата е посочена от гръцкия специализиран сайт Meat News.

Разминаването между официално отчетения брой животни и тези, за които са заявени и изплатени европейски средства, поставя нови въпроси за надеждността на системата за контрол върху земеделските субсидии в Гърция.Тъй като една млекодайна крава обикновено ражда по едно теле годишно, този брой крави би трябвало да е довел до появата на приблизително същия брой телета в националното стадо.

Данните на гръцкото земеделско министерство показват също, че през 2024 г. около 70 000 говеда са били заклани за месо, като и за тях са предвидени субсидии.

Гърция не публикува подробни данни за говедата, които се бракуват заради напреднала възраст, спад в продуктивността или заболявания. Трима гръцки животновъди обаче са заявили пред POLITICO, че подобни бракове представляват приблизително 20% от стадото годишно.

Според ELSTAT през 2024 г. в Гърция е имало около 600 000 говеда. Това означава, че приблизително 120 000 животни би трябвало да са били извадени от стадото в рамките на годината.

Ако тези данни се съпоставят с информацията за изплатените субсидии, изчисленията показват, че националното стадо би трябвало да е нараснало с около 70 000 животни през 2024 г.

Това обаче противоречи на официалните статистически данни за размера на стадото и задълбочава въпросите около контрола и достоверността на данните, използвани при изплащането на европейските земеделски субсидии.Вместо това данните, събрани от гръцката статистическа служба ELSTAT чрез ежегодни проучвания, показват, че националното стадо продължава да намалява. Според последните публикувани през юни данни броят на говедата е спаднал от около 640 000 през 2023 г. до 600 000 през 2024 г. и 520 000 през 2025 г.

Разминаването може да е дори по-голямо, смята Никос Димопулос, председател на Асоциацията на животновъдите в Кавала.

По думите му например част от закланите животни може да са били внесени от чужбина, а не да са били част от националното стадо. В повечето години Гърция е нетен вносител на живи говеда, докато износът е ограничен до сравнително малък брой животни.

„Няма достатъчен контрол и не можем да посочим точна цифра, защото липсват надеждни данни", заяви Димопулос.

По думите му властите извършват основно проверки на случаен принцип или започват разследвания след подаден сигнал.Подобни разминавания се наблюдават и при данните за овцете и козите в Гърция.

Според ELSTAT през 2025 г. в страната са отчетени около 8,8 милиона овце и кози. В същото време в Интегрираната информационна система за ветеринарно дело – правителствена база данни – са регистрирани около 15,7 милиона животни.

Двама служители на гръцкото земеделско министерство, пожелали анонимност, тъй като не са упълномощени да коментират случая, заявиха, че ведомството не отговаря пряко за поддържането на регистрите за животните. Министерството разчита на данни, предоставяни от общините.

Според експерти Гърция не разполага със сигурен и надежден регистър на животните, който да може да служи като стабилна основа за изплащането на животновъдните субсидии.

„Докато не направим национално преброяване на животните, за да установим с какво действително разполагаме, няма да имаме ясна картина", заяви Никос Димопулос.Сигнали за несъответствията между изплатените земеделски субсидии и официално отчетения размер на националното стадо говеда са подадени до Европейската прокуратура (EPPO) от новосформираната лява партия „Елас" на бившия гръцки премиер Алексис Ципрас. Партията е извършила собствено проучване на броя на селскостопанските животни в страната.

„Подадени са сигнали до Европейската прокуратура", заяви Томас Мошкос, който ръководи земеделската политика на партията.

По думите му Асоциацията на земеделските производители в Кастория, организация на малки фермери, на която той е председател, както и други земеделски сдружения, вече са сезирали прокуратурата по отделни случаи.

От Европейската прокуратура са отказали да потвърдят дали проверяват конкретно това разминаване. В същото време институцията вече разследва десетки случаи, свързани с предполагаемо неправомерно получаване на европейски земеделски средства.

Сред проверяваните случаи са твърдения, че лица са получавали субсидии за пасища, които не са притежавали или наемали, както и за земеделски дейности, които не са извършвали.През юли Европейската прокуратура (EPPO) съобщи, че е повдигнала обвинения срещу 22 души, сред които и четирима депутати от управляващата партия „Нова демокрация", като част от разследването на предполагаеми измами със земеделски субсидии. Делата срещу депутатите ще започнат в Атина през октомври. Всички те отричат да са извършили нарушения.

Според документ, внесен от Европейската прокуратура в гръцкия парламент с искане за сваляне на имунитета на няколко депутати, ветеринари и служители на OPEKEPE – агенцията, която доскоро отговаряше за разпределянето на европейските земеделски средства – вероятно са участвали в манипулиране на данните за броя на животните.

OPEKEPE беше закрита на фона на скандала със земеделските субсидии.

Един от случаите, свързани с депутат от „Нова демокрация", засяга предполагаемо изплащане на субсидии на животновъд за повече крави, отколкото той действително е притежавал.

Според материалите по делото, с които POLITICO се е запознало, депутатът се е свързал с високопоставен служител на OPEKEPE и е настоявал за изплащането на средствата. Той е заявил, че ветеринарен лекар вече е променил броя на животните на фермера в официалната ветеринарна база данни, с което е увеличил размера на субсидията, на която животновъдът е имал право.

Делото е насрочено за 2 октомври.

Скандалът накара гръцкото правителство да въведе нови механизми за контрол, включително електронна идентификация на овцете и козите чрез специални капсули, поставяни в стомаха на животните, известни като болуси.

Системата трябва да бъде тествана още тази година в стопанства с над 900 животни, като първоначално ще обхване около 700 000 овце и кози. През следващите години се предвижда постепенното ѝ разширяване.

През март Гърция е представила пред европейските власти план за действие, в който са описани мерки за предотвратяване на неправомерното разпределяне и получаване на земеделски средства от ЕС.

Европейската комисия заяви, че ще работи съвместно с Гърция за „допълнително подобряване на управлението" на европейските земеделски субсидии.

„Постигнат е добър напредък", заяви в писмено изявление еврокомисарят по земеделието Кристоф Хансен. „Но все още има работа за вършене."