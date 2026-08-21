Руски рокмузикант си отсече ръката и се хвърли в езеро, мъртъв е

Дмитрий Оганян, бас китарист на групата „Кукриникси", почина в Санкт Петербург, съобщават руските медии. Той беше на 45 години.

Тялото му е намерено в езеро близо до улица „Мичманская". Дрехите и обувките на музиканта заедно с брадва и отрязана ръка лежали на брега. Смята се, че Оганян се е осакатил и след това е влязъл във водата. Не са открити доказателства, които да сочат убийство.

Оганян е имал заболяване, което му е пречило на свиренето му. Кожно заболяване му е причинило напуквания на ръцете. За да свири, трябвало да носи специални протектори за пръстите, каза пред телеграм канала „База" Анатолий Скляренко, приятел на починалия.

„Той си огъваше пръстите и кожата веднага се пукаше. Имаше този проблем в продължение на много години", добави Скляренко в разговор с „Фонтанка". Според него болестта е попречила осезаемо на изпълнението на Оганян поне през последната година.

Въпреки болестта си Оганян не е изразявал мисли за самоубийство, каза брат му Тигран пред друг Телеграф канал - 112.

Скляренко също каза, че Оганян не е изглеждал нещастен: „Ако един музикант не може да свири, разбира се, не се справя добре. Но той все още беше позитивен, изключително весел и мил." Починалият оставя съпругата си и две (или според други източници три) малки деца.

„Кукриникси" е рок група, основана през 1997 г. от Алексей Горшенев (по-малкият брат на Михаил Горшенев, лидер на „Корола и Шут". Оганян се присъединява към „Кукриникси" през 2001 г. и свири с тях до разпадането на групата през 2018 г. Впоследствие свири в групите „Бригадный Поряд" и XSELEN. Един от последните известни концерти на XSELEN се е състоял през февруари 2026 г., а самият Оганян е бил на сцената същата вечер.