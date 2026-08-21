175 нелегални мигранти откриха край гръцкия остров Крит

Тази сутрин гръцките власти и европейската гранична служба „Фротнекс" са хванали 175 нелегални мигранти. Те били открити при няколко отделни случая южно от остров Крит.

Гръцката телевизия Скай разказва, че при първата операция безпилотен летателен апарат на „Фронтекс" е установил лодка с 43 чужди граждани на борда на около 20 морски мили южно от островчето Гавдос край Крит. Пътуващите са били качени на борда на плавателен съд на „Фронтекс" и откарани в пристанището Палеохора на Крит.

Още две лодки с 88 мигранти са открити малко по-късно отново в района на Гавдос. Лодките са били засечени от дрон на „Фронтекс". Била е организирана операция, ръководена от Единния център за координация в издирването и спасяването, в резултат на която мигрантите са били откарани успешно в пристанището Палеохора.

Сутринта са били намерени и още 44 мигранти на лодка на 35 мили южно от критското пристанище Кали Лименес.

Миграционните потоци от бреговете на Либия към гръция остров Крит не стихват, като само до обяд в сряда миналата седмица при пет отделни случая бяха открити 240 мигранти, съобщава „Евронюз Гърция", цитирана от БТА.