Глобиха над 350 000 евро турчин, превозвал в ремарке на трактор птици от защитен вид

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Глоба от 19,8 милиона турски лири (353 000 евро) са наложили турските власти на мъж от южния турски окръг Хатай, който превозвал стотици птици от защитения вид кадънка (Carduelis carduelis) в ремаркето на трактора си. Новината съобщи ТРТ Хабер.

Турската жандармерия извършила рутинна проверка на трактора и товара му в погранична зона близо до турско-сирийската граница. В Ремаркето на трактора са намерени големи кафези, а в тях общо 2114 кадънки.

Водачът на трактора веднага се сдобил с глоба за незаконно събиране на защитени видове, а намерените птици са пуснати обратно в природата, допълва БТА.

Кадънката, наричана още щиглец е широко разпространена в Европа (включително и в България) дребна пойна птица, чиято популация в Турция явно намалява и е защитена от закона.