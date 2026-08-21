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Глобиха над 350 000 евро турчин, превозвал в ремарке на трактор птици от защитен вид

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Снимката е илюстративна Снимка: МВР

Глоба от 19,8 милиона турски лири (353 000 евро) са наложили турските власти на мъж от южния турски окръг Хатай, който превозвал стотици птици от защитения вид кадънка (Carduelis carduelis) в ремаркето на трактора си. Новината съобщи ТРТ Хабер.

Турската жандармерия извършила рутинна проверка на трактора и товара му в погранична зона близо до турско-сирийската граница. В Ремаркето на трактора са намерени големи кафези, а в тях общо 2114 кадънки.

Водачът на трактора веднага се сдобил с глоба за незаконно събиране на защитени видове, а намерените птици са пуснати обратно в природата, допълва БТА.

Кадънката, наричана още щиглец е широко разпространена в Европа (включително и в България) дребна пойна птица, чиято популация в Турция явно намалява и е защитена от закона.

Снимката е илюстративна Снимка: МВР

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