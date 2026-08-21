Руски генерал от ФСБ се самоуби в Москва

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Генерал-майор в оставка Игор Лаптев от Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия се самоуби в Москва, съобщи "Московский комсомолец" (mk.ru).

Според изданието тялото на Лаптев е открито следобед на 20 август в къща на улица „Верхняя Красноселская". Той е бил на 83 години.

Възможната причина за смъртта не е разкрита в статията.

Лаптев е участвал във бойни операции в Афганистан, а след това е служил дълго време във ФСБ, със специалност информационна сигурност. Работил е и в данъчната полиция, а в края на 90-те години е заместник-министър на Руската федерация по данъците и таксите.

Впоследствие става председател на Съвета на директорите на групата компании „Информтехника".

Лаптев е награден и с "Орден на честта".

Федералната служба за сигурност (ФСБ) е руска специална служба, която провежда разузнавателна и контраразузнавателна дейност, бори се с тероризма и особено опасните форми на престъпност, защитава границите и осигурява информационната и икономическа сигурност.

По закон ФСБ има правомощия да провежда предварителни разследвания и дознания, както и оперативно-разследвателна дейност. Службата е наследник на КГБ на СССР.

ФСБ докладва пряко на президента, който назначава ръководителя на службата. От 2008 г. тази длъжност се заема от генерал от армията Александър Бортников.

Служителите на ФСБ включват както военнослужещи, така и цивилни лица. Военнослужещите се набират предимно от офицерите (с изключение на граничната служба).

Потенциалните служители не трябва да имат криминално досие, разрешение за пребиваване в чужбина или имущество в чужбина (близките им роднини също не трябва да живеят в чужбина) и не трябва да членуват в политическа партия.

Освен това всички кандидати за ФСБ преминават през полиграфски тест, тест за наркотици и снемане на пръстови отпечатъци.

На всички служители на ФСБ е забранено да пътуват в чужбина по време на служба. Съществуват и ограничения за използването на социални медии - служителите на службата нямат право да публикуват лична информация в социалните медии.