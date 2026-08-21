Полша арестува 23-годишен мъж, призовавал в Телеграм за убийство на висши политици

23-годишен мъж е задържан от полските власти по обвинение, че е призовавал за убийството на водещи полски политици в Телеграм. Новината съобщи днес полското Централно бюро за борба с киберпрестъпността, цитирано от Ройтерс и БТА.

В онлайн платформата той публикувал призив за „отстраняването" на няколко души. Предлагало се и организиране на покушение срещу водещи политици, съобщиха от бюрото. Публикацията е била в група, посветена на огнестрелните оръжия. Властите не уточниха кои политици са били набелязани.

Прокурорът Мариуш Борон обаче заявил пред журналисти, че авторът на публикация в Телеграм е „подготвял терористична атака срещу водещи политици", като предполагаемите мишени са били представители на двете най-големи политически партии в Полша.

Заподозреният е жител на източното Люблинско воеводство. Съдът постанови той да остане в ареста за 30 дни и може да получи до 20 години затвор.