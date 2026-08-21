Полицаи спукаха надуваемата лодка на мигранти, за да ги спрат да отплават към Великобритания (Видео)

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Кадри показват сблъсък между френски полицаи и група мигранти, опитващи се да отплават с надуваема лодка към Великобритания.

На видеото, заснето на плаж в Северна Франция, се виждат мъже със спасителни жилетки, които хвърлят предмети по полицаите, докато служителите се опитват да предотвратят отплаването. Полицията използва спрей, а след това пробива надуваемата лодка, съобщава Дейли мейл.

Кадрите са публикувани на фона на засилените действия на Франция срещу незаконните преминавания през Ламанша. През април Великобритания и Франция сключиха ново тригодишно споразумение, по силата на което Лондон ще предостави около 662 млн. паунда за засилване на френските мерки по северното крайбрежие.

По данни на британските власти между 27 април и 2 август френските служби са предотвратили 185 опита за преминаване, като са спрели около 4312 мигранти. Това представлява приблизително 61% от регистрираните опити с лодки за периода.

Въпреки засилените мерки хиляди мигранти продължават да достигат британските брегове. Само на 17 август във Великобритания са пристигнали 250 души с три лодки, според последните данни на британското вътрешно министерство.

Междувременно трафикантите променят тактиката си. Все по-често се използват по-големи надуваеми лодки, превозващи над 100 души. В началото на август рекордна лодка е достигнала Великобритания с 230 мигранти на борда.

Британската опозиция обаче критикува правителството, че въпреки допълнителното финансиране преминаванията продължават. Правителството от своя страна посочва, че броят на пристигналите по този маршрут през 2026 г. е значително по-нисък спрямо миналата година.

По данни, цитирани от британските власти, към момента през 2026 г. 15 897 мигранти са прекосили Ламанша с малки лодки — с около 43% по-малко спрямо същия период на 2025 г.

Новите кадри идват в момент, когато сътрудничеството между Лондон и Париж е под засилен политически натиск, а начинът, по който френските власти трябва да спират лодките, остава предмет на спорове.