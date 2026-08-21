ООН: Епидемията от ебола в ДР Конго се разраства, отнела е живота на над 2300 души

Епидемията от ебола в Демократична република Конго се разраства експоненциално, предупреди Джулиън Харнис, главен координатор на ООН за борба с опасното заболяване, предаде Франс прес.
Африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията я обявиха за най-голямата в историята на ДР Конго. Заразата е отнела живота на над 2300 души при повече от 5000 регистрирани инфекции.
БТА допълва, че в конферентен разговор с журналисти Харнис е посочил, че разпространението на вируса „расте експоненциално" .
Първият вирус на ебола беше идентифициран през 1976 г. близо до река Ебола в ДР Конго. Настоящата епидемия е 17-ата по ред и най-голямата, пред която някога се е изправяла централноафриканската държава.