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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23425953 www.24chasa.bg

ООН: Епидемията от ебола в ДР Конго се разраства, отнела е живота на над 2300 души

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СНИМКА: Ройтерс

Епидемията от ебола в Демократична република Конго се разраства експоненциално, предупреди Джулиън Харнис, главен координатор на ООН за борба с опасното заболяване, предаде Франс прес.

Африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията я обявиха за най-голямата в историята на ДР Конго. Заразата е отнела живота на над 2300 души при повече от 5000 регистрирани инфекции.

БТА допълва, че в конферентен разговор с журналисти Харнис е посочил, че разпространението на вируса „расте експоненциално" .

Първият вирус на ебола беше идентифициран през 1976 г. близо до река Ебола в ДР Конго. Настоящата епидемия е 17-ата по ред и най-голямата, пред която някога се е изправяла централноафриканската държава.

СНИМКА: Ройтерс

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