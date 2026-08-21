Мъж, осъден за палеж с 5 жертви, бе екзекутиран в Япония след 15 г. очакване

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Япония обеси днес мъж, убил през 2009 г. петима души, като подпали зала за пачинко (аркадни игри). Това е първата екзекуция, извършена от правителството на министър-председателката Санае Такаичи, в момент, когато в Япония се увеличават призивите за по-голяма прозрачност и премахване на смъртното наказание, предаде Асошиейтед прес.

Сунао Таками подпалил препълнен салон за пачинко в Осака, като е разлял бензин и хвърлил запалена кибритена клечка. Пожарът бързо обхванал цялата сграда. В пламъците загинали петима, а 10 били ранени.

Престъплението довело до изключително тежки последствия, сериозно шокирало и въплътило страх в обществото, според министъра на правосъдието Хирагучи, разпоредил екзекуцията .

"Жертвите, чиито животи бяха отнети, сигурно са изпитали невъобразима болка и страх, а тези, които са претъпели наранявания бяха принудени да живеят с дългосрочните последици", добавя той на специална пресконференция.

Министерството на правосъдието съобщи, че обесването е било извършено по-рано днес, пише БТА.

58- годишният Таками е признат за виновен в убийство, опит за убийство и палеж и осъден на смърт с решение на Окръжния съд в Осака от 2011 г. Обжалването му пред апелативен съд е отхвърлено през 2016 г. с решение на Върховния съд, което потвърди наложеното смъртно наказание.

100 души очакват да бъдат екзекутирани в Япония, включително 43, които искат повторно разглеждане на делата си, според министерство на правосъдието.

Япония и САЩ са единствените държави от Г-7 – Групата на седемте най-развити демокрации – които изпълняват смъртни наказания.

Призивите за премахването на смъртното наказание или за по-голяма прозрачност се засилиха след оправдаването през 2024 г. на Ивао Хакамада – най-дълго преседелия зад решетките затворник, осъден на смърт, в света, припомнят агенциите.

Екзекуциите в Япония се извършват в тайна, а затворниците не са информирани за съдбата си до рано сутринта в деня на обесването.

Огромното мнозинство от японците подкрепят смъртното наказание като неизбежен вариант, позовават се на проучвания властите. Правосъдният министър заявява, че въпросът дали да се запази или да се премахне смъртното наказание е от решаващо значение, тъй като засяга същността на японската наказателна система и изисква внимателно обмисляне и широк обществен дебат.

През 2025 г. Япония екзекутира мъж, известен като "убиецът от Туитър". Той е осъден за убийството и разчленяването на девет души в апартамента си в близост до Токио през 2017 г.

Нивото на престъпността в Япония е сравнително ниско, но през последните години се случиха няколко масови убийства, предизвикали сериозен обществен и медиен отзвук, отбелязва АП.