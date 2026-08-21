Дрон, натоварен с боеприпаси, е открит на плаж в Турция (Видео)

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Безпилотен летателен апарат, за който се предполага, че може да е бил натоварен с боеприпаси, е открит в петък на плажа Карабурун в истанбулския район Арнавуткьой, съобщава turkiyetoday.

Дронът е забелязан от граждани рано сутринта на плажа Карабурун в района Арнавуткьой. Те незабавно са подали сигнал до бреговата охрана.

На място са изпратени екипи на бреговата охрана, както и командоси от подразделението за подводна отбрана на турските военноморски сили (SAS). Районът е обезопасен, а специалистите са започнали проверка на апарата.

По първоначална оценка дронът може да е носел боеприпаси. Заради опасността той да бъде унищожен на място като предпазна мярка.

Първоначален анализ на снимките показва прилика с украинския ударен дрон FP-1, но произходът на апарата все още не е официално потвърден. Техническата експертиза продължава.

Дронът е заснет и от въздуха, докато турските служби извършват оглед на място. Властите проверяват откъде е дошъл апаратът и дали действително е съдържал боеприпаси.кипи на бреговата охрана започнали първоначален оглед на дрона. Заради предположенията, че той може да превозва взривни вещества, на място били изпратени и командоси от специализираното подразделение SAS на турските военноморски сили.

След извършения оглед специалистите преценили, че дронът трябва да бъде унищожен на място като строга мярка за сигурност.

Кадри, заснети с дрон от района, показват големия корпус на апарата и широката му конструкция на крилата. Властите продължават да изясняват произхода и предназначението му.Ръководителят на спасителния екип на плажа Мухамет Джан Чобан разказа за необичайната находка, след като граждани подали сигнал за открития безпилотен летателен апарат.

„Когато пристигнахме на място сутринта след сигнала от граждани, видяхме нещо необичайно. Свикнали сме да виждаме подобни неща по телевизията, но когато го видяхме тук, също бяхме изненадани", разказа Чобан.

След като установили точното местоположение на апарата, спасителите уведомили бреговата охрана, чиито екипи започнали проверка на място.

По думите му дронът се различава значително от друг подобен обект, открит в района през последните дни.

„Този е много различен от предишния, а размахът на крилата му е много голям. За първи път виждам нещо подобно", каза спасителят.

Той допълни, че находката предизвиква тревога сред местните жители и рибарите, които ежедневно се намират в района.

„Имаше нещо като тръба на печка в предната му част, но не знаем дали вътре има бомба или не", заяви Чобан.