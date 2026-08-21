Крал Чарлз III и принц Уилям обсъждат завръщането на Хари и Меган

Крал Чарлз III и принц Уилям провеждат срещи в Балморал, след като стана ясно, че принц Хари и Меган Маркъл планират да се върнат да живеят във Великобритания, съобщава Дейли мейл.

Кралското семейство се събра в имението Балморал в Шотландия за традиционната си лятна почивка. Към краля и кралица Камила се присъединиха принц Уилям, Кейт Мидълтън и трите им деца – принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи.

В Балморал пристигнаха и други членове на кралското семейство, сред които Зара и Майк Тиндъл, Питър Филипс и новата му съпруга Хариет Спърлинг.

Новината за плановете на Хари и Меган да се върнат във Великобритания е станала публично известна в сряда вечерта, докато членовете на семейството вече са били в Балморал.

Според източници крал Чарлз е бил информиран за решението на по-малкия си син още в неделя – три дни преди официалното обявяване. Принц Уилям също е знаел предварително за плановете.

Въпреки това новината е изненадала част от кралското обкръжение. По данни на британски медии темата не е била обсъждана по време на срещата между Чарлз и Камила с Хари и Меган в имението Хайгроув в началото на юли.

Един от основните въпроси, които предстои да бъдат обсъдени, е сигурността на семейството. Хари и Меган се очаква да живеят в частен имот извън Лондон, който не е кралска резиденция.

Все още няма окончателно решение дали британските данъкоплатци ще поемат разходите за охраната им.

Хари води продължителна съдебна битка с британското Министерство на вътрешните работи за нивото на полицейската защита, която получава при посещенията си във Великобритания. Охранителният му статут беше променен, след като той и Меган се отказаха от ролите си като работещи членове на кралското семейство и се преместиха в САЩ.

Децата им – принц Арчи и принцеса Лилибет – вече са записани в британски училища. Заради публичния им статут се очаква и за тях да бъдат предприети допълнителни мерки за сигурност.