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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23426444 www.24chasa.bg

Украйна обвини Русия за атаки на 52 цивилни кораба за месец и половина

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Спрени са временно кораби към украински черноморски пристанища, ползвани за износ на зърно. СНИМКА: Пиксабей

Русия е атакувала 52 цивилни плавателни съда през юли и първата половина на август, съобщи украинското Министерство на инфраструктурата, цитирано от Ройтерс и БТА.

Сред поразените са кораби, превозващи хранителни продукти и други товари от и към украински пристанища, както и плавателни съдове, които по време на атаките са се намирали в самите пристанища, уточни ведомството в публикация в Телеграм.

През последните седмици Русия и Украйна засилиха взаимните атаки по инфраструктурата, свързана с морския транспорт. В резултат са спрени или забавени товарни операции, а част от корабособствениците избягват пристанищата в региона заради нарасналите рискове. Според Reuters фючърсите на пшеницата в Чикаго са се повишили с над 17% от началото на юли.

Украйна е особено засегната, тъй като пристанищата около Одеса са основен канал за износа на селскостопанската ѝ продукция. През юли украинските власти са регистрирали 35 атаки срещу кораби в пристанища, 22 срещу плавателни съдове в морето и 67 удара по пристанищна инфраструктура. В резултат морският износ е бил сериозно ограничен, посочват световните агенции.

Спрени са временно кораби към украински черноморски пристанища, ползвани за износ на зърно. СНИМКА: Пиксабей

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