КМГ: Китай: Санкциите няма да решат проблемите, а само ще засилят напрежението

„Китай ще следи отблизо развитието на ситуацията и ще предприеме необходимите мерки за защита на законните си права и интереси", заяви говорителят на Външно министерство Лин Дзиен на пресконференция в понеделник.

Коментарът му бе в отговор на въпрос как би реагирал Пекин, ако стане обект на вторични санкции заради Иран след изявлението на американския министър на финансите Скот Бесент, който заплаши с такива държави, които търгуват или поддържат икономически отношения с Иран. Китай традиционно е сред основните купувачи на ирански петрол.

„Китай призовава всички страни да действат разумно и сдържано и да избягват всякакви мерки, които могат допълнително да изострят напрежението или да нанесат удар върху световния икономически растеж и финансовата стабилност", заяви Лин. По думите му страните трябва възможно най-скоро да се върнат към правилния път на политическо уреждане чрез диалог и преговори.

Без да разкрива конкретни мерки, Бесент даде да се разбере, че САЩ ще се насочат и срещу държави, които поддържат икономически и финансови отношения с Иран. Според „Файненшъл таймс" той е предупредил, че тези страни „би било добре да обмислят последиците от продължаването на тези отношения".