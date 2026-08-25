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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23445314 www.24chasa.bg

КМГ: Китайски екип представи първата цялостна ЯМР-базирана система за мозъчно-компютърен интерфейс

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Китайски екип представи първата в света цялостна система за мозъчно-компютърен интерфейс (BCI), базирана на магнитнорезонансна томография (ЯМР). Решението, наречено uMR Shenguan, обединява в една технологична система придобиването и разчитането на мозъчни сигнали, невромодулация и оценката на резултатите.

Според екипа системата не просто комбинира ЯМР апарат с устройство за мозъчно-компютърен интерфейс, а създава затворен цикъл, в който мозъчните сигнали се разчитат, мозъкът се модулира, а ефектът от въздействието се проследява и оценява.

Технологията позволява едновременно улавяне на невронна активност с милисекундна точност и детайлно измерване на мозъчните структури с точност под един милиметър. Разработена е и специална система за мозъчно-компютърен интерфейс, съвместима с магнитното поле на ЯМР, която намалява взаимните смущения между двете технологии.

По думите на Мин Дун, заместник-ректор на Тиендзинския университет и директор на лабораторията „Хайхъ" за мозъчно-компютърно взаимодействие и интеграция човек-машина, системата позволява едновременно наблюдение и въздействие върху мозъка. Това може да помогне за развитието на технологиите за мозъчно-компютърен интерфейс от просто „разчитане на сигнали" към по-задълбочено разбиране на функционирането на мозъка.

Решението е разработено съвместно от компанията Shanghai United Imaging Healthcare и Тиендзинския университет.

Разработката идва на фона на бързото преминаване на технологиите за мозъчно-компютърен интерфейс от лабораторни изследвания към медицински и промишлени приложения. В Китай те вече намират приложение в рехабилитацията на двигателни функции, интензивната неврологична помощ, психиатрията, офталмологията и аудиологията.

С по-нататъшното развитие на технологията се очаква тя да намери приложение и извън медицината – в образованието, спорта, видеоигрите, подобряването на съня и безопасността в промишлеността.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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