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КМГ: На море в Бейдайхъ с „Из Китай с Павел“ (Видео)

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

В новия епизод на „Из Китай с Павел" ще видим морския курорт Бейдайхъ, който се намира в югозападната част на град Цинхуандао по крайбрежието на Бохайския залив, който е част от Жълто море. Бреговата линия, морските атракции и удобният транспорт правят Бейдайхъ популярна дестинация в Северен Китай.

Бреговата линия на Бейдайхъ е дълга около 23 километра, осигурявайки изобилие от плажно пространство за туристите. В курорта са построени много хотели, вили и ресторанти, които предоставят на посетителите възможност да опитат местни храни и морски дарове, да се возят на моторни лодки или да се разходят по плажовете, далеч от тълпите.

Насладете се на пътешествието на Павел Гълъбов, в което ще видим още как се приготвят вкусни морски дарове на отлична цена, както и великолепен развлекателен парк с електронна музика и много танци, приятно гледане!

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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