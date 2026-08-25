Руски дрон с изкуствен интелект сам избрал целта си при удар в Украйна, убил трима

След няколко години ще живеем като във филма „Терминатор", коментира украински командир

Руски дрон, използващ експериментална система с изкуствен интелект, сам е избрал целта си при атака срещу Запорожие, при която през юли загинаха трима цивилни, съобщава "Ню Йорк Таймс" позовавайки се на украински военни, експерти по дронове и криминалисти, изследвали останките от апарата.

На 6 юли руски дрон е атакувал бензиностанция в Запорожие. При удара загина 19-годишната студентка Татяна Бубинец, а 41-годишният Алексей Свирин и 48-годишният Роман Карпий по-късно починаха от получените наранявания.

Според украинските специалисти дронът не е бил управляван в последната фаза на атаката от човек. В останките му са открити видеокамера и миникомпютър, но не и антена за комуникация с оператор. Подобни устройства са били откривани и в други руски дронове.

Експертите смятат, че апаратът е бил програмиран от оператор да достигне до определен район, но след това системата с изкуствен интелект сама е определила конкретната цел. Предполага се, че технологията е обучена да разпознава обекти като резервоари за пропан и да насочва дрона към тях.

По данни на украинските власти Русия тества автономни дронове в района на Запорожие от май. И Русия, и Украйна разработват технологии, които позволяват на безпилотните апарати да разпознават и избират цели без пряка човешка намеса.

Досега системите за машинно зрение обикновено се използваха основно в последния етап на атаката, за да насочат дрона към предварително избрана от оператор цел. При напълно автономните системи обаче именно машината може да вземе финалното решение какво да атакува.

„Това е риск за целия свят. След няколко години ще живеем като във филма „Терминатор". Това не е шега. Машините вземат решенията за удар", коментира полковник Сергей Минаев, командир на войските за противовъздушна отбрана в Запорожие.