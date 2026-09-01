Експерти: Нудизмът подобрява начина на живот

Да бъдеш гол сред други, но без сексуален характер, може да помогне да подобриш възприятието си за собственото ти тяло.

Според изследвания именно натуризмът (нудизъм) насърчава по-позитивното отношение към външния вид и подобрява самочувствието, пише Би Би Си.

Британската писателка Хелън Бериман вярва, че щеше да има много по-добро разбиране за тялото си, ако беше открила натуризма по-рано в живота си. През 2020 г. за първи път от 20 г. насам Бериман си купила бикини, които да носи през лятото, тъй като през по-голямата част от живота си е имала проблеми с възприемането на собствената си външност. Причината - тя постоянно се е фиксирала върху недостатъците, които вижда в себе си. Около година по-късно съпругът ѝ я запознал с нудизма.

"Натуризмът означава да участвате в социална голота без очакване и без наличие на сексуална стимулация", казва Керем Сойлемез, асистент-професор по психология в "Риджънтс Юнивърсити Лондон". Изследвания показват, че това да бъдем сред други голи тела може да помогне на хората да подобрят представата си за собствената си физика. Натуристи и психолози твърдят, че това е изключително ефективен начин да преосмислим отношенията си с телата си.

Социалната голота се практикува от векове. В САЩ и Обединеното кралство тя става популярна около 1920 г. В същото време негативната представа за външния ни вид е широко разпространена в световен мащаб и включва прекомерна фиксация и неудовлетвореност от тялото, обикновено по отношение на неговата форма, тегло или определени характеристики. В САЩ 51% от възрастните чувстват социален натиск да се впишат в определен тип телосложение. Във Великобритания около 1 на всеки 8 възрастни е изпитвал мисли за самоубийство или се е чувствал несигурен заради начина, по който изглежда.

Негативната представа за тялото може да влияе върху поведението на човека. Неспособността да се постигне идеалната фигура например може да накара човек да избягва социални ситуации или да спортува прекалено много, а дори и да прибегне до козметични операции.

Насърчаването на позитивно отношение към собственото тяло е важно по ред причини, включително за самочувствието, оптимизмът, по-безопасният секс и общото здраве. Начинът, по който се възприемаме, е индивидуален за всеки и може да ни влияе по различни начини. Хората от LGBTQ+ общността например може да изпитват по-силни притеснения относно външния си вид заради дискриминация или своята полова идентичност.

"Не става дума само за това другите хора да ви приемат, а вие да се научите да приемате себе си", твърди Керем Сойлемез, който не е натурист, но от години изследва стигмата, с която се сблъскват нудистите, както и обществените представи за практиката като цяло. Според него изкривената медийна представа за човешката фигура може да бъде коригирана чрез прекарване на време около реални тела, реални хора.

Марина Рачитски - старши преподавател по психология в Университет на Роухемптън в Лондон, споделя това мнение. Според нея обществото определя какво е нормално: "Социалните мрежи и средата ни оказват натиск да се съобразяваме с идеята за нормалното".

Много изследвания показват, че социалните мрежи са задълбочили негативното възприятие на външността, тъй като оформят представите ни за това какво се смята за привлекателно. Това има вредно въздействие върху потребителите, тъй като в стремежа си да постигнат идеалната визия, много от тях развиват хранителни разстройства и тревожност и чувството за срам.

Съвременните технологии, например ботовете с изкуствен интелект и филтрите за красота в социалните мрежи, могат да насърчават самосравняването и фиксация върху физическите недостатъци. Изследване показва, че когато юноши намалили употребата на социални мрежи за период от три седмици, отношението им към външния вид и удовлетвореността им от теглото се подобрили.

"Когато наблюдавате тела с реалистични пропорции, започвате да коригирате представата си за това какво е нормално, какво е приемливо и какво е красиво", отбелязва Рачитски.

Досега връзката между социалната голота и представата за тялото е слабо изследвана, но през последното десетилетие са проведени първите проучвания, които дават обнадеждаващи резултати. Едно изследване сред 849 души показало, че участниците, които практикували натуризъм, съобщават за по-голяма удовлетвореност от живота. Това се дължи на по-позитивна представа за тях самите и по-високо самочувствие. За натуристите срещата с разнообразни голи тела се оказва важна за по-позитивното отношение към собственото им тяло.

В друго по-малко проучване участниците били разделени на две групи - едната била облечена, а другата била без дрехи. Целта - да се установи как голотата влияе върху начина, по който хората се възприемат. Тези, които били голи, съобщили, че се чувстват по-добре и приемат фигурата си в по-голяма степен. Това се свързвало и с по-малко притеснение, че външният им вид ще бъде оценяван от другите.

"Колкото повече прикриваме тялото си, толкова по-неудобно започваме да се чувстваме в собствената си кожа. В съзнанието ни се появява мисълта: "Щом трябва да го прикривам, значи с него има нещо нередно", казва Рачитски.

Бериман, която днес отговаря за жените в British Naturism - националната натуристка организация във Великобритания, смята, че практиката може да помогне и за преодоляване на навика постоянно да се сравняваме с другите, който социалните мрежи често насърчават.

"В онлайн пространството хората се опитват да изглеждат по определен начин и хвърлят куп пари, за да изглеждат добре. Това, което правим ние като натуристи, е да противодействаме на това. Не е нужно да харчите много пари. Не е нужно да изглеждате по определен начин. Всяко тяло е красиво." Бериман има белези, от които казва, че вече не се срамува: "Те са част от една история - те са част от живота". На натуристките събития има огромно разнообразие от посетители, казва още тя. Някои от тях отговарят на общоприетите норми за красота, други тела са на хора, преживели рак, хора със загубени крайници или други физически особености.

Линда Ашмор също може да потвърди ползите от посещаването на такива събития. Тя описва представата за външността си като негативна още от 12-годишна възраст, а по-късно тя се влошила заради редица здравословни проблеми. След инфекция, която не можела да бъде излекувана, се наложило да ѝ бъдат ампутирани два пръста на крака. Освен това била диагностицирана с диабет тип 1 и трябвало да си инжектира инсулин в корема. Тя описва, че се чувствала изключително неуверена. Но през 2019 г., когато била на 50 г., тя започнала да практикува натуризъм, който я преобразил: "Беше абсолютно прекрасно да седиш наоколо и да разговаряш с хора без дрехи. Просто се усещаше нормално". Размишлявайки за тялото си сега, тя казва: "Кожата просто ти пасва. Може да е увиснала тук-там, но всички сме с различни форми и размери."

Въпреки ползите, за които много натуристи разказват, практиката обикновено е демонизирана от медиите, казва Сойлемез. Стигмата до голяма степен се корени в предположението за сексуално отклонение и често произтича от културни, религиозни и морални ценности.

Законите, свързани с натуризма, са различни в отделните щати на САЩ, въпреки че там действат редица натуристки организации, сред които The Naturist Society Foundation и American Association for Nude Recreation. Във Великобритания натуризмът по принцип е разрешен, стига човек да не се съблича с намерението да притеснява околните. В други европейски страни практиката също е широко разпространена, особено в Дания, Германия, Франция и Испания.

Досегашните изследвания откриват малко негативни последици от натуризма при възрастни или деца. "Доста рядко се стига до каквото и да е неприятно изживяване. През повечето време, ако някой е имал негативно преживяване, то не е непременно заради натуризма, а заради ограниченията и натискът, свързан със срама", казва Рачитски. Тя обаче пояснява, че когато се обявяват проучвания, обикновено именно хора, които харесват натуризма, са тези, които се включват. Организираните натуристки събития разполагат с мерки за безопасност и строги правила, но натуристките организации не могат да контролират кой посещава обществени места за нудизъм, като плажовете.

Разбира се, натуризмът не е просто свързан със свалянето на дрехите. Той също така е свързан с връзката с природата и с намирането на общност. "Натуризмът означава различни неща за различните хора", казва Бериман. И допълва: "Някои хора буквално не могат да понасят усещането на дрехи върху кожата си. За други става дума повече за общността, а не за това как изглеждаш".

Струва си също да се отбележи, че наред с натуризма има и други дейности, свързани с голота, които могат да помогнат за подобряване на отношението към себе си. Съществуват много изследвания върху рисуването на тяло, наблюдавайки гол модел и как то може да бъде полезно.

Хората често се притесняват, когато за първи път отидат на натуристко събитие, казва Тери Лейн, член на комитета на организацията за натуристи в Обединеното кралство. И допълва: "След около 10 минути обаче можете да видите как се отпускат". Той също се чувствал по подобен начин на първото си събитие, тъй като преди това бил посещавал само нудистки плажове. Лейн описва себе си като слабо момче в младостта си, но през трийсетте си години напълнял и започнал да се чувства неуверен от корема си. Натуризмът обаче му помогнал да се противопостави на негативните си мисли и да стане по-уверен.

"Това е начин да откриеш кой си. Не се криеш зад никакви етикети, никакви дрехи. Когато се съблечеш напълно, това всъщност е доста освобождаващо... мислиш си: Това съм аз", споделя той.