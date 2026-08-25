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Самолетоносачът „Ейбрахам Линкълн“ ще акостира в Тайланд другата седмица

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Самолетоносачът "Ейбрахам Линкълн" Снимка: @CENTCOM, Х

Самолетоносачът на американските Военноморски сили на „Ейбрахам Линкълн“ ще акостира в Тайланд следващата седмица след продължителна мисия в Близкия изток по време на войната с Иран, съобщи Ройтерс, позовавайки се на тайландски представител.

„Ейбрахам Линкълн“, който напусна Близкия изток в събота, не е акостирал в пристанище повече от 200 дни, поставяйки съвременен рекорд за последователни дни в морето, на фона на съобщения за опасения за психичното здраве на екипажа и влошаващи се условия на борда, пише БТА. 

Плавателният съд, на който има около 5000 моряци и морски пехотинци, ще бъде в Тайланд „за отдих след дългото си морско пътуване“, каза източникът. 

Към момента на публикацията говорител на тайландския флот не беше отговорил на искане на Ройтерс за коментар.

Самолетоносачът "Ейбрахам Линкълн" Снимка: @CENTCOM, Х

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