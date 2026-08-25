Самолетоносачът „Ейбрахам Линкълн“ ще акостира в Тайланд другата седмица

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Самолетоносачът на американските Военноморски сили на „Ейбрахам Линкълн“ ще акостира в Тайланд следващата седмица след продължителна мисия в Близкия изток по време на войната с Иран, съобщи Ройтерс, позовавайки се на тайландски представител.

„Ейбрахам Линкълн“, който напусна Близкия изток в събота, не е акостирал в пристанище повече от 200 дни, поставяйки съвременен рекорд за последователни дни в морето, на фона на съобщения за опасения за психичното здраве на екипажа и влошаващи се условия на борда, пише БТА.

Плавателният съд, на който има около 5000 моряци и морски пехотинци, ще бъде в Тайланд „за отдих след дългото си морско пътуване“, каза източникът.

Към момента на публикацията говорител на тайландския флот не беше отговорил на искане на Ройтерс за коментар.