Лавров: С Ватикана успяхме да съхраним основания на взаимно доверие диалог

Москва и Ватиканът успяха да съхранят основания на взаимно доверие диалог въпреки международната нестабилност. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров в началото на срещата си със секретаря по международните въпроси на Светия престол Пол Ричард Галахър, предаде ТАСС.

„Въпреки всички тези сътресения на нашата планета ние с Ватикана успяваме да поддържаме доверителен диалог, основан на взаимно уважение, който надявам се ни позволява да търсим положителни и реалистични решения“, каза руският дипломат.

Ръководителят на външната политика на Светия престол от своя страна отбеляза, че в съвременната сложна международна ситуация има безпрецедентна нужда от дипломация.

„Убедени сме, че диалогът е особено важен при такава сложна обстановка в международните отношения и че дипломацията никога не е била толкова необходима за света. Благодарни сме, че имаме възможността тук и сега да водим дискусия и предполагаме, че тя ще представлява едно добро развитие на вече съществуващия диалог и обмен на информация между нашите страни“, заяви Галахър. „Смятаме, че е жизненоважно да поддържаме тази линия независимо от всички споменати по-рано трудности“, подчерта той, цитиран от БТА.

Ръководителят на външната политика на Светия престол пристигна вчера в Русия, като визитата му ще продължи до 28 август. Очаква се по-късно Галахър да се срещне с представители на Московската патриаршия, както и с миряни от малката местна католическа общност.