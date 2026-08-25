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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23448204 www.24chasa.bg

Украйна е получила малка партида ракети „Пейтриът“

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Володимир Зеленски СНИМКА: Ройтерс

Украйна наскоро получи малък брой произведени в САЩ ракети прехващащи „Пейтриът“, способни да свалят руски балистични ракети. Това каза президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс и БТА. 

Киев получи също потвърждение за бъдещи доставки на френската система за противоракетна отбрана земя-въздух „Кротал“, допълни Зеленски, без да уточни колко ракети са пристигнали или кой ги е доставил. 

Преди дни Зеленски за пореден път призова западните партньори за доставка на ракети за системите "Пейтриът". 

Той твърди, че страната му се нуждае от количество, равняващо се на 5% от американския запас, за да може да се защити през зимата. В момента Киев разполага с едва 1% от него.

„Пейтриът" е сред малкото оръжия в света, способни да прехващат балистични ракети, което превръща системата в един от най-търсените елементи на противовъздушната отбрана. Недостигът на прехващачи засяга десетки държави, които се опитват да подсилят защитата си. 

Според Си Ен Ен Украйна е изчерпала запасите си от ракети прехващачи за американските системи за противоракетна отбрана „Пейтриът". 

Володимир Зеленски СНИМКА: Ройтерс

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