Тръмп: Веднага трябва да спрат екзекуциите на протестиращи в Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Екзекуциите на протестиращи в Иран трябва да бъдат „незабавно прекратени“. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп. Той определи ситуацията като „хуманитарна криза с огромни мащаби“, цитиран от Франс прес.

„Ислямската република Иран, която е в пълен хаос, не успява да изплати възнагражденията на голяма част от военния си персонал, като същевременно убива протестиращи – дори когато те не протестират“, написа Тръмп в социалната си платформа Трут Соушъл.

„Това е хуманитарна криза с огромни мащаби, която трябва да бъде спряна незабавно“, добави той, цитиран от БТА.

Тръмп не уточни дали има предвид конкретна екзекуция, но броят на екзекуциите в Иран се е увеличил от началото на войната, която започна с американско-израелските удари срещу Техеран на 28 февруари.

В неделя иранската съдебна власт съобщи за екзекуцията на мъж, осъден за извършване на „оперативни действия“ в подкрепа на Израел и САЩ по време на протестите през януари.

Протестното движение, започнало в края на декември заради повишаването на разходите за живот, бързо прерасна в масови антиправителствени демонстрации, които достигнаха своя пик на 8 и 9 януари.

Тогава иранските власти съобщиха за над 3000 жертви, като обвиниха за насилието „терористични действия“, организирани от САЩ и Израел. Базирани извън Иран правозащитни организации обаче твърдят, че силите за сигурност са стреляли по протестиращите, отбелязва АФП.

Най-малко 1639 души са били екзекутирани в Иран – рекорден брой от 1989 г. насам, според базираната в Норвегия неправителствена организация „Иран Хюман Райтс“ и базираната в Париж организация „Заедно против смъртната присъда“ (ECPM).

В средата на август около 30 държави, сред които Франция, Великобритания и Канада, представиха съвместно изявление, осъждащо екзекуциите.

САЩ, където смъртното наказание все още съществува, не подписаха изявлението.