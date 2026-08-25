Турция откри трети дрон край бреговете на Черно море, май е руски

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Трети поред безпилотен летателен апарат беше открит край бреговете на Черно море в северния турски окръг Бартън за 70 дни. Това съобщава изданието "Тюркийе тудей".

Дронът е бил забелязан край плаж в село Капъсую, а жандармерията е изпратила екипи за проучване.

Обектът е бил забелязан първоначално от младежи, които плували край село Капъсую, разположено близо до границата между окръзите Бартън и Кастамону. След като те уведомили властите, бреговата охрана изпратила свой катер в зоната.

Заради риск дронът да носи боеприпаси, властите са го оставили да продължи дрейфа си към брега под наблюдението на бреговата охрана. След като безпилотният летателен апарат достигнал брега, екипи на жандармерията започнали проучването му при засилени мерки за сигурност.

Първоначалният оглед не е открил експлозиви на борда на дрона. Предполага се, че летателният апарат е от руски произход, но предстои това да бъде изяснено след допълнителното му проучване в Анкара, отбелязва изданието, цитирано от БТА.

Други два безпилотни летателни апарата също бяха открити в Бартън по-рано тази година, като единият беше намерен на 14 юни на плаж в село Капъсую, а другият - на 19 юни на плаж в град Амасра.

И трите дрона, открити през последните 70 дни в Бартън, изглеждат подобни и съответстват на типовете безпилотни летателни апарата, използвани в руско-укараинската война, посочва още "Тюркийе тудей".