Шефът на ЦРУ Джон Ратклиф е отпътувал тайно до Москва за срещи. Това съобщи CBS News, позовавайки се на свои източници.

Руската държавна информационна агенция ТАСС също съобщи за посещението. То е първа новина на уебсайта им. Агенцията пусна заглавие "Директорът на ЦРУ пристигна в Русия", но се позова на CBS.

Във вторник американски военен самолет Boeing C-17A Globemaster III беше забелязан близо до Москва. Самолетът е на военновъздушните сили на САЩ, а край него е бил видян и дипломатически кортеж на САЩ.

Според данни от платформата flightradar самолетът е излетял днес в 05:50 UTC от покрайнините на столицата на Латвия, Рига и е кацнал в 07:04 UTC край летище „Внуково" до село Картмазово. То е разположено в Новомосковския административен окръг на град Москва.

Самолетът e пристигнал в Рига от американския град Кемп Спрингс, където се намира военновъздушната база „Андрюс" — базата на президентския самолет на САЩ „Еър Форс Уан".

Самолетите от типа C-17 се използват за дипломатически и правителствени превози. Посочва се, че това е първият такъв самолет, пристигнал в Москва от 2017 г. насам. Съобщава се също, че последният специален самолет от САЩ е пристигнал в Русия преди година и половина, когато е била осъществена размяната на затворниците Фогел и Винник.

Секретарят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че няма информация за военния самолет и че тази седмица не са планирани никакви срещи с представители на САЩ. От страна на САЩ също не дойде коментар за самолета.

ЦРУ, Министерството на отбраната и Военновъздушните сили на САЩ са отклонили поканите за коментар на американските медии.

Това е първото известно пътуване на Ратклиф до Русия като директор на ЦРУ, въпреки че той поддържа контакти с колегите си от руските разузнавателни служби.

ЦРУ също така е изиграло роля в неотдавнашните обмени на затворници между САЩ и Русия, включително освобождаването през април 2025 г. на Ксения Карелина, която има двойно американско-руско гражданство, като Ратклиф лично е преговарял по нейния случай. Агенцията също така е участвала в обмена на затворници през 2024 г., който осигури освобождаването на репортера на „Уол Стрийт Джърнъл" Еван Гершкович и ветерана от морската пехота Пол Уилън.

Бившият директор на ЦРУ Уилям Бърнс посети Москва през ноември 2021 г., когато се срещна с висши руски длъжностни лица и разговаря директно с президента Владимир Путин, за да го предупреди да не напада Украйна.

Посещението на Ратклиф идва в момент, когато мирните преговори с Украйна с посредник САЩ, остават до голяма степен в застой, като позициите на страните по основните въпроси все още са далеч една от друга. Това е и първото му посещение в Москва, както и първата визита на високопоставени представители на САЩ от януари тази година.

Шефът на ЦРУ е излетял от Вашингтон в неделя и е кацнал в Латвия. Във вторник е излетял от Рига за Москва, пише "Аксиос".

Според източници на "Файненшъл таймс" миналата седмица представители на администрацията на Тръмп са поискали от Киев да не нанася удари по Москва, Санкт Петербург и северните региони на Русия с ракети с голям обсег и дронове в понеделник, вторник и сряда, защото САЩ щели да изпратят самолет с високопоставен представител в руската столица. Според тях Украйна се е съгласила.

Според русия сайт Meduza една от версиите посещението на високопоставения американски представител може да е свързано с освобождаването на осъдения в Русия американец Чарлз Цимерман.

През 2026 г. руски съд осъди Цимерман на пет години затвор за незаконно съхранение на оръжие и боеприпаси, открити на яхтата му. Той е пристигнал от САЩ в Сочи, за да посети момиче от Казан, с което се е запознал в интернет. Американският гражданин не е съобщил на граничните власти, че на борда има оръжие, което държал на яхтата за самозащита.

На 24 и 25 август Владимир Путин е подписал три секретни указа. В списъка с публикуваните правни актове за тези дни липсват укази с номера 605, 606 и 607. Възможно е един от тях да е свързан с помилването на Цимерман.

В началото на август Русия освободи бившия американски морски пехотинец Робърт Гилман, който изтърпяваше присъда в затворническа колония във Воронеж.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Владимир Путин е освободил Гилман по хуманни съображения и не е поискал нищо в замяна. Това беше възприето като възможна подготовка за нов кръг преговори със САЩ за мира в Украйна.

По данни на Global Reach в руските затвори все още се намират още петима американски граждани.