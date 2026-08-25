Тръмп иска да преименува езерото Онтарио на "Америка"

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Доналд Тръмп заяви, че иска да смени името на езерото Онтарио и то вече да носи името "Езеро Америка" на фона на търговския спор между двете страни, съобщи Асошиейтед прес.

През миналата година Тръмп подписа указ, с който смени името на Мексиканския залив на "Залив Америка".

През уикенда американският президент наложи 50% мита върху канадски стоки на стойност 20 милиарда долара, а днес се очаква Канада да обяви ответни мерки, съобщи БТА.

„Съединените щати сериозно обмислят да променят името на езерото Онтарио на „Езеро Америка", тъй като не очакваме занапред да развиваме значителна търговска дейност с Онтарио", написа днес Тръмп в социалните мрежи.

Онтарио е най-населената канадска провинция и е център на автомобилната индустрия на страната.