Тръмп иска такса от $ 103 хил. за работната виза за САЩ (Обзор)

Може да отнемат документите на 200 хил. кандидати за убежище в страната

103 265 долара може да струва работната виза H-1B за САЩ, става ясно от най-новото предложение на кабинета на американския президент Доналд Тръмп.

Белият дом смята, че благодарение на тази такса ще се възстановят големите разходи за управление на имиграционната система на страната и ще се насърчат местните компании да се насочат към наемане на американски граждани, вместо да внасят чуждестранни работници.

Засега мярката остава само предложение. То беше публикувано късно в понеделник и се очаква да бъде пуснато за 30-дневно обществено обсъждане. Преди да бъде въведено новото правило, може да минат и месеци.

Визите H-1B позволяват на чуждестранни специалисти да търсят работа в професии, които се считат за по-специализирани. Кандидатите трябва да притежават бакалавърска степен на образование, а визата е валидна три години и може да бъде подновена за още толкова.

Икономисти твърдят, че документът позволява на американските компании да поддържат конкурентоспособност и да развиват бизнеса си, създавайки повече работни места. Законът на САЩ позволява 65 хил. визи H-1B годишно, като още 20 хил. са запазени за хора, които притежават дипломи от американски висши учебни заведения. Доводът на Белия дом за новата такса е, че въпросната виза се използва неправомерно от компаниите и възпрепятства хиляди американци да си намерят работни места с достойно заплащане.

“Ако една американска корпорация се нуждае от работници, тя трябва да наеме и обучи американци”, написа в X вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.

Това не е първият опит на Доналд Тръмп да наложи висока такса върху H-1B визата. През септември 2025 г. той се опита да въведе цена от $ 100 хил. за нея, като тогава посочи същите доводи. През юли тази година федералният съдия на САЩ Лео Сорокин я отмени. Според магистрата от Бостън не президентът, а само Конгресът има властта да променя федералната миграционна политика.

“Президентът няма правомощия или делегирани правомощия да налага данък върху кандидатствания за H-1B”, заключи Сорокин.

Освен това се очаква близо 200 хил. души да загубят своите бизнес и туристически визи. Причината е, че те са кандидатствали за убежище в САЩ. Ако това се случи, ходът ще бъде най-голямото единично масово отменяне на визи в американската история и вероятно ще се сблъска с правни предизвикателства.

Държавният департамент се е прицелил в хората, които между 2019 и 2026 г. са получили визи тип B1 и B2 и сега искат да получат бежански статут. Мярката ще бъде приложена съвместно с Министерството на вътрешната сигурност.

“Двете министерства се координират, за да бъдат идентифицирани и отменени неимигрантските визи на чужденци, които са дошли в САЩ, твърдейки, че са краткосрочни посетители, но след това са подали молба за убежище, за да останат тук за постоянно”, обясни говорителят на Държавния департамент Томи Пигот. Той отказа да коментира точния брой на визите, които може да бъдат анулирани.

