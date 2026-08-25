Ердоган: Извършителите на геноцид ще загубят

Извършителите на геноцид ще загубят. Това заяви президентът на Турция Реджеп Ердоган заяви във вторник, че Турция ще продължи по пътя към единство, мир и стабилност, въпреки опитите за дестабилизиране на страната и региона. Той говори по време на събитията в Ахлат по повод 955-ата годишнина от победата при Манцикерт, съобщава turkiyetoday.

Това беше първото публично изказване на турския президент след израелските въздушни удари на 18 август по авиобазата Абу ал-Духур в сирийската провинция Идлиб. В речта си Ердоган не спомена Израел по име.

Победата при Манцикерт през 1071 г. ускорява упадъка на Византийската империя и проправя пътя за възникването както на Османската империя, така и на съвременната Република Турция. Тя се смята за начало на навлизането на турците в Анадола.

Ердоган заяви, че Турция е наясно с опитите, насочени срещу страната, нейния народ и мира в региона.

„Каквото и да правите, няма да можете да ни отклоните от нашия път и няма да можете да ни попречите да се прегърнем като братя. Ние много добре знаем какви сметки правите. Много добре знаем за мръсните ръце, протегнати към нашата родина и нашия народ, както и към мира в нашия регион", каза той.

Президентът заяви, че Турция има свой отговор към онези, които се стремят да подкопаят стабилността в региона.

„Ако всеки има своя сметка, и ние имаме сметка и план. Най-важното е, че Аллах, Господарят на всички светове, също има план и този план в крайна сметка ще надделее", каза той. По думите му онези, които печелят от нестабилността, няма да успеят.

„Опортюнистите, които печелят от тероризма, ще загубят. Търговците на кръв и геноцидарите ще загубят. Онези, които искат да потопят региона ни в нестабилност, ще загубят. Победители ще бъдат човечеството, братството, мирът и стабилността, победител ще бъде турският народ с неговите 86 милиона граждани", заяви турският президент.

„Нека никой не се съмнява – зората на една велика и могъща Турция е настъпила, а изграждането на Турския век започна", каза той. Президентът свърза изказването си с вътрешната инициатива „Турция без тероризъм", за която за първи път говори именно в Ахлат преди две години.

„Когато процесът за Турция без тероризъм, който обявихме от Ахлат преди две години, достигне целта си, с Божията воля пред нашия народ ще се отворят нови врати. Заедно с братството ни ще се укрепи и икономиката. Наред с просперитета ще се увеличи устойчивостта на нашия вътрешен фронт. По-специално Сирия и Ирак, както и близките ни съседи, най-накрая ще постигнат атмосферата на мир и стабилност, за която копнеят от години", заяви той. Ердоган каза, че Турция и всички „братски народи" в региона ще се възползват заедно от този процес.

„Не можете да попречите на турци, кюрди и араби да се прегърнат като братя", заяви той. Изказването на Ердоган идва на фона на напредъка по законодателната рамка, свързана с процеса „Турция без тероризъм".

Законът за укрепване на националната солидарност и социалната интеграция беше приет от парламента с 467 гласа „за" – близо четири пети от общо 600-те депутати – и влезе в сила на 18 август след публикуването му в Държавен вестник.

Законът определя процедури за спиране на разследвания, наказателни производства и изпълнение на присъди, свързани с терористичната организация ПКК/КСК и свързани с нея групировки, след като службите за сигурност потвърдят, че организацията е прекратила дейността си и е предала оръжията си, а Съветът за национална сигурност официално установи това.

Наказателните производства могат да бъдат спрени за пет години при престъпления, наказуеми с до 15 години затвор, и за 10 години при по-тежки престъпления. Законът обаче изрично изключва умишлените убийства, извършени като част от терористична дейност, и не представлява амнистия, нито прекратява наказателната отговорност.

На 24 август Съветът за наблюдение и оценка, председателстван от вицепрезидента Джевдет Йълмаз, проведе първото си заседание в президентския комплекс в Анкара. На него бяха създадени четири подкомисии за координиране на изпълнението на процеса.

Това са Подкомисията за правна и съдебна координация, Подкомисията за наблюдение и оценка, Подкомисията за социално съответствие и интеграция и Подкомисията за разоръжаване и стратегическа координация.

На първото заседание на съвета присъстваха министрите на правосъдието, външните работи, вътрешните работи и националната отбрана, както и ръководителят на президентската администрация, директорът на Националната разузнавателна организация и генералният секретар на Съвета за национална сигурност.