Сенатор в Румъния се пусна гол до кръста на заседание на парламентарна комисия (Видео)

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Сенаторът от управляващата Национално-либерална партия в Румъния Василе Блага се включи гол до кръста в онлайн заседание на парламентарна комисия, предизвиквайки смях сред колегите си, съобщи телевизия Диджи 24.

Заседанието се провежда в хибриден формат – присъствено и дистанционно. Блага участва онлайн и отправя критики към опозицията заради внесени поправки по законопроект. В един момент обаче на камерата се виждат голите му рамене, посочва БТА.

Космина Черва от парламентарната група „РАСЕ – Румъния на първо място" започва да отговаря на критиките, но внезапно се обръща към колегата си с думите: „Не знам с кого говоря... Кой е гол там?".

Репликата предизвиква бурен смях в залата, а присъстващите сенатори съветват Блага да изключи камерата си. Един от тях дори коментира: „Той е в Текиргьол", визирайки балнеоложкия курорт Текиргьол, разположен край едноименното езеро, недалеч от Черно море и курорта Мамая.