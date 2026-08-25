Русия отхвърли френските обвинения за кибератаки срещу европейски държави

Русия отхвърли обвиненията на Франция, че Москва стои зад предполагаема кампания от кибератаки срещу европейски държави. Кремъл определи твърденията като опит на Париж да възроди „мита за руската заплаха", предаде Ройтерс.

Френските власти обвиниха Русия в серия от кибератаки, засегнали около десет европейски държави, сред които и Франция. Според Париж атаките са били насочени срещу „министерства, компании и оператори", а един от случаите е засегнал железопътната мрежа на Полша. Френските власти обаче не представиха конкретни данни за размера на нанесените щети.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че обвиненията не са изненадващи. По думите ѝ френските власти целенасочено създават образ на Русия като враг и се опитват да ѝ припишат собствените си „многобройни грешки и провали" във вътрешната и външната политика.

Захарова коментира и доклад на френската Държавна агенция за борба с чуждестранната намеса в киберпространството „Вижинум" (Viginum), според който Русия се е опитвала да се намеси в започналата кампания за президентските избори във Франция догодина, пише БТА.

„Докладът на „Вижинум" е само една от многото „фалшиви новини", с помощта на които властите ще се опитват да манипулират съзнанието на населението", заяви Захарова. Тя изрази надежда, че повечето французи ще проявят здрав разум и няма да бъдат подведени от това, което определи като „долна" антируска пропаганда.

Още на 17 юли руският шарже д'афер във Франция Александър Зезюлин беше извикан във френското външно министерство заради обвиненията. Тогава той заяви, че твърденията на Париж за руска намеса не са подкрепени с доказателства. По думите му обвиненията са били огласени именно в деня на срещата на т.нар. „Коалиция на желаещите" в подкрепа на Украйна, посочва ТАСС.

Няколко дни по-рано, на 13 юли, френският външен министър Жан-Ноел Баро обяви, че Париж планира нови санкции срещу физически лица и организация, които според Франция са свързани с предполагаемите неотдавнашни кибератаки в Европа.

Същия ден Европейският съюз наложи санкции на девет руски физически лица и четири организации заради предполагаеми кибератаки. Мерките включват забрана за влизане на санкционираните лица в ЕС и замразяване на банковите им активи на територията на блока, отбелязва ТАСС.