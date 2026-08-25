Шефът на ЦРУ кацнал в Москва за тайни разговори с хора на Путин (Обзор)

Говорителят на Кремъл по-рано каза, че не знае защо военен US самолет е пристигнал край столицата

На борда на американския военен самолет, който изненадващо кацна в Москва във вторник, е бил не кой да е, а шефът на ЦРУ Джон Ратклиф, разкри Си Би Ес, позовавайки се на свои източници.

До последно Русия явно не искаше да разкрива подробности за своя гост. Когато по-рано същия ден говорителят на Кремъл Дмитрий Песков беше запитан защо транспортният самолет Boeing C-17A Globemaster III на американските ВВС е долетял до летище “Внуково” край Москва, той лаконично отговори, че властите не разполагат с информация за причините за пристигането му. И дори посочи, че за тази седмица не са планирани срещи с представители от Вашингтон.

Реакцията на Песков не е изненадваща предвид това, че явно разговорите, които е планирал Ратклиф, е трябвало да останат тайни. Първоначалната информация за самолета дойде от сайта на Flightradar24. Според официалните данни машината излетяла от латвийската столица Рига директно към “Внуково”, където кацнала в 10 ч местно време. А до балтийската страна Ратклиф дошъл от Кемп Спрингс - града, до който се намира военновъздушната база “Андрюс”, позната още като дома на президентския “Еър Форс 1”.

Посещението на Ратклиф е първото такова на официален представител на САЩ от Европа до Русия от януари т.г. - тогава емисарят и зетят на Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър отидоха до Москва, за да водят мирни преговори за Украйна. Това е и първото пътуване на Ратклиф като директор на ЦРУ до Русия, въпреки че той е поддържал контакт с руски колеги от разузнаването.

В същото време ЦРУ изигра голяма роля в последните обмени на затворници между САЩ и Русия, включително освобождаването през април 2025 г. на балерината Ксения Карелина, която притежава двойно американско-руско гражданство, като Ратклиф лично е водил преговорите по нейния случай. Агенцията е участвала и в обмена на затворници през 2024 г., който осигури освобождаването на репортера на “Уолстрийт Джърнъл” Евън Гершкович и на ветерана от морската пехота Пол Уилън.

Последният път, когато директор на ЦРУ посети Москва, беше през 2021 г. Тогава шефът на агенцията Уилям Бърнс се срещна с висши руски длъжностни лица и разговаря директно с президента Владимир Путин, за да го предупреди да не напада Украйна.

Посещението на Ратклиф идва в момент, когато мирните преговори с Киев и посредничеството от страна на САЩ остават до голяма степен в застой, като позициите на страните по основните въпроси все още са далеч една от друга.

Ратклиф встъпи в длъжност като директор на ЦРУ на 23 януари 2025 г. Преди това от май 2020 г. до януари 2021 г. той беше директор на Националното разузнаване на САЩ, като впоследствие става първият човек, ръководил и двете агенции. Ратклиф е носител на медал за национална сигурност и медал на военното министерство за изключителна обществена служба.

