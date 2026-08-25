Арестуваха таксиметров шофьор в Атина, принудил туристи да платят 600 евро

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Гръцката полиция арестува 38-годишен таксиметров шофьор, обвинен, че е заплашил семейство туристи и ги е принудил да му плати 600 евро за пътуване от летището до центъра на Атина.

Таксиметровият шофьор взел семейството от международното летище „Елефтериос Венизелос" и го откарал до хотел в гръцката столица.

При пристигането мъжът поискал 600 евро. Според подадения сигнал той отправил многократни заплахи за физическа саморазправа и отказал да освободи багажа от автомобила, докато туристите не му платят.

След случилото се семейството е подало жалба. Разследващите анализирали цифрови данни и успели да установят самоличността на шофьора. Срещу него е образувано производство за грабеж и издадена заповед за задържане.

Полицията разследва и втори сигнал срещу същия таксиметров шофьор. Твърди се, че при друг случай той се опитал да заблуди турист и да му вземе 800 евро.